В Челябинской области прошли сборы военных с учетом опыта СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В регионе проходили учения военнослужащие ЦВО Фото:

В Челябинской области прошли сборы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), учитывающие опыт спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО, навыки отрабатывали сотрудники военной полиции.

«Военнослужащие военной полиции ЦВО продолжают внедрение опыта спецоперации в боевую подготовку подразделений. Сборы прошли на полигоне области», — сообщили URA.RU в пресс-службе округа.

В регион приехали помощники начальников отделений двух служб военных комендатур — гарнизонной и патрульной. На полигоне развернули специальные учебные точки. Военнослужащим предстояло провести осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Также военные учились основам боя на открытых и закрытых территориях.

Организаторы учений уделили особое внимание тактической медицине. Санинструкторы военной полиции, прошедшие фронты СВО, показали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Они различаются степенью опасности: от относительно безопасной местности до высокого риска.

После демонстрации действий участники сборов выполняли их самостоятельно, а инструкторы контролировали процесс. При необходимости проводились индивидуальные занятия. В ходе тренингов более детально отрабатывалось использование приемов, применяемых в районе прохождения условных боевых действий.

Отработка навыков работы с дронами стала частью программы сборов
Отработка навыков работы с дронами стала частью программы сборов
Фото:
Военнослужащие многократно участвовали в тренировках на полигоне в Челябинской области
Военнослужащие многократно участвовали в тренировках на полигоне в Челябинской области
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Военные прошли учения в условиях, приближенных к боевым
Военные прошли учения в условиях, приближенных к боевым
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Работа велась в условных «красной», «желтой» и «зеленой» зонах
Работа велась в условных «красной», «желтой» и «зеленой» зонах
Фото:
Бойцы успешно выполнили задачу и спасли боевого товарища
Бойцы успешно выполнили задачу и спасли боевого товарища
Фото:
Учения провели для сотрудников военной полиции
Учения провели для сотрудников военной полиции
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В Челябинской области прошли сборы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), учитывающие опыт спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО, навыки отрабатывали сотрудники военной полиции. «Военнослужащие военной полиции ЦВО продолжают внедрение опыта спецоперации в боевую подготовку подразделений. Сборы прошли на полигоне области», — сообщили URA.RU в пресс-службе округа. В регион приехали помощники начальников отделений двух служб военных комендатур — гарнизонной и патрульной. На полигоне развернули специальные учебные точки. Военнослужащим предстояло провести осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Также военные учились основам боя на открытых и закрытых территориях. Организаторы учений уделили особое внимание тактической медицине. Санинструкторы военной полиции, прошедшие фронты СВО, показали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Они различаются степенью опасности: от относительно безопасной местности до высокого риска. После демонстрации действий участники сборов выполняли их самостоятельно, а инструкторы контролировали процесс. При необходимости проводились индивидуальные занятия. В ходе тренингов более детально отрабатывалось использование приемов, применяемых в районе прохождения условных боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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