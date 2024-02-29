В Челябинской области прошли сборы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), учитывающие опыт спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО, навыки отрабатывали сотрудники военной полиции.
«Военнослужащие военной полиции ЦВО продолжают внедрение опыта спецоперации в боевую подготовку подразделений. Сборы прошли на полигоне области», — сообщили URA.RU в пресс-службе округа.
В регион приехали помощники начальников отделений двух служб военных комендатур — гарнизонной и патрульной. На полигоне развернули специальные учебные точки. Военнослужащим предстояло провести осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Также военные учились основам боя на открытых и закрытых территориях.
Организаторы учений уделили особое внимание тактической медицине. Санинструкторы военной полиции, прошедшие фронты СВО, показали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Они различаются степенью опасности: от относительно безопасной местности до высокого риска.
После демонстрации действий участники сборов выполняли их самостоятельно, а инструкторы контролировали процесс. При необходимости проводились индивидуальные занятия. В ходе тренингов более детально отрабатывалось использование приемов, применяемых в районе прохождения условных боевых действий.
Отработка навыков работы с дронами стала частью программы сборов
Фото: пресс-служба ЦФО
Военнослужащие многократно участвовали в тренировках на полигоне в Челябинской области
Фото: пресс-служба ЦФО
Военные прошли учения в условиях, приближенных к боевым
Фото: пресс-служба ЦФО
Работа велась в условных «красной», «желтой» и «зеленой» зонах
Фото: пресс-служба ЦФО
Бойцы успешно выполнили задачу и спасли боевого товарища
В Челябинской области прошли сборы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), учитывающие опыт спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО, навыки отрабатывали сотрудники военной полиции. «Военнослужащие военной полиции ЦВО продолжают внедрение опыта спецоперации в боевую подготовку подразделений. Сборы прошли на полигоне области», — сообщили URA.RU в пресс-службе округа. В регион приехали помощники начальников отделений двух служб военных комендатур — гарнизонной и патрульной. На полигоне развернули специальные учебные точки. Военнослужащим предстояло провести осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Также военные учились основам боя на открытых и закрытых территориях. Организаторы учений уделили особое внимание тактической медицине. Санинструкторы военной полиции, прошедшие фронты СВО, показали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Они различаются степенью опасности: от относительно безопасной местности до высокого риска. После демонстрации действий участники сборов выполняли их самостоятельно, а инструкторы контролировали процесс. При необходимости проводились индивидуальные занятия. В ходе тренингов более детально отрабатывалось использование приемов, применяемых в районе прохождения условных боевых действий.