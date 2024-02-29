В регионе проходили учения военнослужащие ЦВО Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В Челябинской области прошли сборы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), учитывающие опыт спецоперации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ЦВО, навыки отрабатывали сотрудники военной полиции.

«Военнослужащие военной полиции ЦВО продолжают внедрение опыта спецоперации в боевую подготовку подразделений. Сборы прошли на полигоне области», — сообщили URA.RU в пресс-службе округа.

В регион приехали помощники начальников отделений двух служб военных комендатур — гарнизонной и патрульной. На полигоне развернули специальные учебные точки. Военнослужащим предстояло провести осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Также военные учились основам боя на открытых и закрытых территориях.

Организаторы учений уделили особое внимание тактической медицине. Санинструкторы военной полиции, прошедшие фронты СВО, показали порядок оказания первой медицинской помощи и самопомощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах. Они различаются степенью опасности: от относительно безопасной местности до высокого риска.

После демонстрации действий участники сборов выполняли их самостоятельно, а инструкторы контролировали процесс. При необходимости проводились индивидуальные занятия. В ходе тренингов более детально отрабатывалось использование приемов, применяемых в районе прохождения условных боевых действий.

Отработка навыков работы с дронами стала частью программы сборов Фото: пресс-служба ЦФО

Военнослужащие многократно участвовали в тренировках на полигоне в Челябинской области Фото: пресс-служба ЦФО

Военные прошли учения в условиях, приближенных к боевым Фото: пресс-служба ЦФО

Работа велась в условных «красной», «желтой» и «зеленой» зонах Фото: пресс-служба ЦФО

Бойцы успешно выполнили задачу и спасли боевого товарища Фото: пресс-служба ЦФО

Учения провели для сотрудников военной полиции Фото: пресс-служба ЦФО