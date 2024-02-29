В Екатеринбурге школьники устроили жестокую драку из-за оскорбления родителей. Видео

01 марта 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Школьники наблюдали за дракой сверстников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургской школе №61, где якобы уже произошла драка двух подростков, один из учеников избил своего сверстника в туалете учреждения из-за оскорбления родителей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Конфликт произошел примерно неделю назад и начался из-за того, что парень в белой рубашке нелестно отзывался о парне в черной кофте. Он обзывал его мать, указывал на плохое материальное положение, называл его семью нищей, за что парень в черной рубашке позвал его на разборки в туалет», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как остальные школьники поддерживали драку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в школу, полицию, а также в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее в местной школе №61 якобы подрались ученики. В департаменте образования и директор учреждения заявили, что подобного происшествия не было. Заявлений в территориальный ОВД также не поступало, но, несмотря на это, силовики нагрянут в школу с проверкой.

В екатеринбургской школе №61, где якобы уже произошла драка двух подростков, один из учеников избил своего сверстника в туалете учреждения из-за оскорбления родителей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Конфликт произошел примерно неделю назад и начался из-за того, что парень в белой рубашке нелестно отзывался о парне в черной кофте. Он обзывал его мать, указывал на плохое материальное положение, называл его семью нищей, за что парень в черной рубашке позвал его на разборки в туалет», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как остальные школьники поддерживали драку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в школу, полицию, а также в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее в местной школе №61 якобы подрались ученики. В департаменте образования и директор учреждения заявили, что подобного происшествия не было. Заявлений в территориальный ОВД также не поступало, но, несмотря на это, силовики нагрянут в школу с проверкой.