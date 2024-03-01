В Челябинской области назвали районы, где реки могут выйти из берегов

На юге и востоке Челябинской области может начаться сильный паводок

01 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

При средних температурах апреля-мая уровень половодья ожидается около и выше нормы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Из-за обилия осадков на юге и востоке Челябинской области могут начаться сильные паводки, которые приведут к выходу рек из берегов. Об этом сообщил начальник Челябинского гиброметеоцентра Валерий Кочегоров. «Половодье в этом году из-за снежной зимы может пройти по напряженному сценарию, возможен выход воды на пойму рек. Особое внимание уделяем участкам рек с большой толщиной льда и промерзанием русла в южной, восточной и юго-восточной частях региона», — уточнил Кочегоров в рамках пресс-конференции, которую организовал «АиФ Челябинск». По словам Кочегорова, талая вода может пойти поверх льда, подтопить пойму, дороги и мосты. Могут возникнуть заторы льда, которые вероятны в горно-заводских и южных районах. При резком потеплении заторы могут стать массовыми на всей территории области. Пока по предварительным прогнозам в марте ожидается температура около и ниже нормы и отсутствие сильных осадков, что способствует вымерзанию и испарению влаги, повторяя ситуацию марта 2023 года. Однако воды в почве и снеге очень много. «На уровень половодья влияет величина осадков, все характеристики превышают норму. На большей части территории области выпало от 115 до 170% нормы осадков, запасы влаги в метровом слое почвы перед уходом под снег превысили норму в 1,7-1,8 раза, запасы воды в снеге по всему региону выше нормы, а местами превышают норму в два раза. Высота снежного покрова выше на 10-20 см среднемноголетних значений. Все это дает основания полагать, что при средних температурах апреля-мая уровень половодья ожидается около и выше нормы», — добавил Кочегоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за обилия осадков на юге и востоке Челябинской области могут начаться сильные паводки, которые приведут к выходу рек из берегов. Об этом сообщил начальник Челябинского гиброметеоцентра Валерий Кочегоров. «Половодье в этом году из-за снежной зимы может пройти по напряженному сценарию, возможен выход воды на пойму рек. Особое внимание уделяем участкам рек с большой толщиной льда и промерзанием русла в южной, восточной и юго-восточной частях региона», — уточнил Кочегоров в рамках пресс-конференции, которую организовал «АиФ Челябинск». По словам Кочегорова, талая вода может пойти поверх льда, подтопить пойму, дороги и мосты. Могут возникнуть заторы льда, которые вероятны в горно-заводских и южных районах. При резком потеплении заторы могут стать массовыми на всей территории области. Пока по предварительным прогнозам в марте ожидается температура около и ниже нормы и отсутствие сильных осадков, что способствует вымерзанию и испарению влаги, повторяя ситуацию марта 2023 года. Однако воды в почве и снеге очень много. «На уровень половодья влияет величина осадков, все характеристики превышают норму. На большей части территории области выпало от 115 до 170% нормы осадков, запасы влаги в метровом слое почвы перед уходом под снег превысили норму в 1,7-1,8 раза, запасы воды в снеге по всему региону выше нормы, а местами превышают норму в два раза. Высота снежного покрова выше на 10-20 см среднемноголетних значений. Все это дает основания полагать, что при средних температурах апреля-мая уровень половодья ожидается около и выше нормы», — добавил Кочегоров.