Monde: Франция хочет разрешить спецназу пересекать границу Украины

01 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Франция хочет поставить перед Россией «стратегическую дилемму» Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция думает над тем, чтобы разрешить спецназу и некоторым другим подразделениям пересекать границу Украины. Так власти страны хотят поставить перед Россией «стратегическую дилемму», пишет Le Monde со ссылкой на источники. «Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — говорится в материале Le Monde. Но авторы отметили, что стране еще далеко до массовой отправки войск на Украину, и рассматривается этот вариант как средство постановки перед Россией «стратегической дилеммы». Также, по мнению издания, французское военное присутствие могло бы помочь Украине. Ранее французское Министерство Вооруженных сил заказало у военной промышленности две тысячи беспилотников, 100 из которых будут отправлены на Украину. Об этом написал в социальной сети X глава военного ведомства Франции Себастьен Лекорню. А французский премьер Габриэль Атталь заявлял, что Франция могла бы отправить Киеву военнослужащих, чтобы те охраняли границы.

Франция думает над тем, чтобы разрешить спецназу и некоторым другим подразделениям пересекать границу Украины. Так власти страны хотят поставить перед Россией «стратегическую дилемму», пишет Le Monde со ссылкой на источники. «Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — говорится в материале Le Monde. Но авторы отметили, что стране еще далеко до массовой отправки войск на Украину, и рассматривается этот вариант как средство постановки перед Россией «стратегической дилеммы». Также, по мнению издания, французское военное присутствие могло бы помочь Украине. Ранее французское Министерство Вооруженных сил заказало у военной промышленности две тысячи беспилотников, 100 из которых будут отправлены на Украину. Об этом написал в социальной сети X глава военного ведомства Франции Себастьен Лекорню. А французский премьер Габриэль Атталь заявлял, что Франция могла бы отправить Киеву военнослужащих, чтобы те охраняли границы.