Франция направит 100 беспилотников на Украину

Французское министерство вооруженных сил заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников. Из этой партии 100 дронов летом направят на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню.
«Две тысячи дистанционно управляемых аппаратов будет закуплено у нашей оборонной промышленности. Они предназначены для наших вооруженных сил. 100 беспилотников летом будут отправлены для нужд Украины», — сообщил Лекорню на своей странице в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон заключили 16 февраля долгосрочное двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Макрон 29 февраля подтвердил свое заявление об отправке войск на Украину. Он назвал свое заявление взвешенными словами, передает телеканал 360.
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