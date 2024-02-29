Франция направит 100 беспилотников на Украину

01 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Франция начала выполнять военные поставки в рамках подписанного с Киевом соглашения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французское министерство вооруженных сил заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников. Из этой партии 100 дронов летом направят на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню. «Две тысячи дистанционно управляемых аппаратов будет закуплено у нашей оборонной промышленности. Они предназначены для наших вооруженных сил. 100 беспилотников летом будут отправлены для нужд Украины», — сообщил Лекорню на своей странице в социальной сети X. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон заключили 16 февраля долгосрочное двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Макрон 29 февраля подтвердил свое заявление об отправке войск на Украину. Он назвал свое заявление взвешенными словами, передает телеканал 360.

Французское министерство вооруженных сил заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников. Из этой партии 100 дронов летом направят на Украину. Об этом сообщил глава военного ведомства Себастьен Лекорню. «Две тысячи дистанционно управляемых аппаратов будет закуплено у нашей оборонной промышленности. Они предназначены для наших вооруженных сил. 100 беспилотников летом будут отправлены для нужд Украины», — сообщил Лекорню на своей странице в социальной сети X. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон заключили 16 февраля долгосрочное двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Макрон 29 февраля подтвердил свое заявление об отправке войск на Украину. Он назвал свое заявление взвешенными словами, передает телеканал 360.