Челюстно-лицевому хирургу в Челябинске предложили зарабатывать до 300 тысяч

«Зарплата.ру»: челябинскому хирургу за работу день через три предлагают 300 000

Хирургу в Челябинске предложили зарабатывать до 300 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Челябинске челюстно-лицевой хирург может заработать до 300 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», аналитики изучили вакансии с доходами от 100 до 300 тысяч.

«Исследовательский центр проанализировал вакансии с зарплатами от 100 до 300 тысяч рублей. Первую строчку рейтинга возглавила вакансия челюстно-лицевого хирурга, которому предложили зарабатывать до 300 тысяч», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Специалисту придется выполнять большой набор обязанностей. Среди них проведение операций и обходов, заполнение историй болезни, обеспечение надлежащего ухода за больными, контроль среднего и младшего медперсонала, назначение пациентам диетического питания. График предполагает 24-часовые дежурства через каждые три дня. Нужен опыт по специальности.

Вторую строчку заныла вакансия главбуха с зарплатой до 200 тысяч рублей. Сотруднику поручат заниматься организацией и контролем бухучета на предприятии, оперативной оценкой результатов деятельности компании, выявлением недостатков и планированием. Также в обязанности будут входить прогнозирование финансовых потоков, привлечение финансирования, лизинг. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы финдиректором, его заместителем или руководителем финансовой службы не менее пяти лет.

Ведущему инженеру-конструктору по направлению гидравлики предложили зарплату от 130 тысяч рублей. Сотруднику придется руководить группой конструкторов, планировать и контролировать сроки и качество выполнения задач. Кроме прочего, обязанности предполагают проектирование гидравлических систем оборудования, 3D-моделей деталей и сборочных единиц в CAD-системах. Аналогичная зарплата будет у резчика стекла на заводе по производству окон.

Кроме тройки вакансий-лидеров, в Челябинске открылась вакансия ведущего инженера-программиста с доходами от 120 тысяч рублей. Специалисту поручат проектировать автоматизированные системы управления для дорожно-строительной техники, писать программы, документацию к ним, внедрять и тестировать на готовой технике. От 100 тысяч будет зарабатывать дерматокосметолог.