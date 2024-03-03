Челябинцы стали чаще ездить в Москву для посещения мистических мест

«МегаФон»: челябинцы заинтересовались местами действия «Мастера и Маргариты»

Челябинцы полюбили локации романа «Мастер и Маргарита» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинской области увлеклись поездками в Москву для посещения мистических мест. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», с начала года выросла популярность локаций, где происходило действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Нашумевшая экранизация „Мастера и Маргариты“ вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Среди челябинцев популярность булгаковских мест в Москве выросла в январе на 77% год к году», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».

Посещая места действия романа, путешественники активно делятся данными оттуда. Рост трафика составил 93%. Лидером посещений стала «нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова. Почувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой там захотели в 2,4 раза больше челябинцев, чем годом ранее.

Вторым по популярности среди челябинских туристов стал «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТа. В помещение в январе заходили в 2,3 раза чаще. В настоящий момент в здании на Тверском бульваре находится литературный институт имени Горького. На 70% чаще жители региона прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах.

Востребованность посещений Большого Гнездниковского переулка, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 38%. В то же время место вероятного проживания главной героини романа, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, челябинцы стали посещать в два раза реже, чем в январе 2023 года.

Лидерами среди интересующихся местами действия романа стали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с ними активно посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Екатеринбурга, Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода и Пензы.