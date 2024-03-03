В Челябинской области уменьшается дефицит медиков

04 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

В медицину ежегодно приходят работать свыше 350 молодых специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ежегодно приходит трудиться более 350 молодых медработников, что является положительным трендом. Об объемах прироста медперсонала сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. «Долгое время отрасль не ощущала притока молодых специалистов. Сейчас в среднем около 350-380 человек в год приходит работать в медицину, то есть мы находимся в положительном тренде», — заявил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом. По данным минздрава, ежегодно в Челябинской области обучают 800 докторов и 1200 среднего медперсонала. По его словам, это стало возможным после пристального внимания к сфере медицины, которое было обращено при эпидемии коронавируса. Также существенно повлияли указания президента РФ Владимира Путина о финансовой стимуляции медработников. Ранее Ванин сообщил, что льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более. По его словам, по федеральной льготе в регионе обеспечиваются препаратами почти 90 тысяч человек, по региональной — порядка 200 тысяч человек.

В Челябинской области ежегодно приходит трудиться более 350 молодых медработников, что является положительным трендом. Об объемах прироста медперсонала сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. «Долгое время отрасль не ощущала притока молодых специалистов. Сейчас в среднем около 350-380 человек в год приходит работать в медицину, то есть мы находимся в положительном тренде», — заявил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом. По данным минздрава, ежегодно в Челябинской области обучают 800 докторов и 1200 среднего медперсонала. По его словам, это стало возможным после пристального внимания к сфере медицины, которое было обращено при эпидемии коронавируса. Также существенно повлияли указания президента РФ Владимира Путина о финансовой стимуляции медработников. Ранее Ванин сообщил, что льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более. По его словам, по федеральной льготе в регионе обеспечиваются препаратами почти 90 тысяч человек, по региональной — порядка 200 тысяч человек.