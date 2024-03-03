В челябинском минздраве рассказали о запасе льготных лекарств

Льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более

04 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

В регионе сделан внушительный запас льготных лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более. О запасе бесплатных медикаментов рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. «По федеральной льготе в Челябинской области в наличии запасы на 6,5 месяцев, по региональной — более восьми месяцев. Кроме того, существенно выросла сумма федеральных и региональных средств, направляемых на эти цели», — уточнил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом. Ванин добавил, что по федеральной льготе в регионе обеспечиваются препаратами почти 90 тысяч человек, по региональной — порядка 200 тысяч человек. Суммы затрат составляют более полутора миллиарда рублей, при этом ежегодно эти суммы индексируются. «На 2024 год на 19% были увеличены суммы по региональной льготе, это порядка 300 миллионов рублей. Также на 8% выросло обеспечение по федеральной льготе», — добавил Ванин.

Льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более. О запасе бесплатных медикаментов рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. «По федеральной льготе в Челябинской области в наличии запасы на 6,5 месяцев, по региональной — более восьми месяцев. Кроме того, существенно выросла сумма федеральных и региональных средств, направляемых на эти цели», — уточнил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом. Ванин добавил, что по федеральной льготе в регионе обеспечиваются препаратами почти 90 тысяч человек, по региональной — порядка 200 тысяч человек. Суммы затрат составляют более полутора миллиарда рублей, при этом ежегодно эти суммы индексируются. «На 2024 год на 19% были увеличены суммы по региональной льготе, это порядка 300 миллионов рублей. Также на 8% выросло обеспечение по федеральной льготе», — добавил Ванин.