В челябинском минздраве рассказали о запасе льготных лекарств

Льготных лекарств в Челябинской области хватит на полгода и более. О запасе бесплатных медикаментов рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.
«По федеральной льготе в Челябинской области в наличии запасы на 6,5 месяцев, по региональной — более восьми месяцев. Кроме того, существенно выросла сумма федеральных и региональных средств, направляемых на эти цели», — уточнил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом.
Ванин добавил, что по федеральной льготе в регионе обеспечиваются препаратами почти 90 тысяч человек, по региональной — порядка 200 тысяч человек. Суммы затрат составляют более полутора миллиарда рублей, при этом ежегодно эти суммы индексируются.
«На 2024 год на 19% были увеличены суммы по региональной льготе, это порядка 300 миллионов рублей. Также на 8% выросло обеспечение по федеральной льготе», — добавил Ванин.
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