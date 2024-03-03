Челябинским работникам скорой помощи заплатят за трудоустройство

Будущим работникам скорой помощи выплатят от 400 до 800 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области будущим работникам скорой помощи планируется выплатить деньги за трудоустройство. О проекте закона рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

«В 2024 году мы планируем реализовать программу единых компенсационных выплат для трудоустроенных специалистов скорой медпомощи. Суммы пока обсуждаются, но мы говорим о 800 тысячах рублей для врачей и 400 тысячах рублей для среднего медицинского звена», — сообщил Ванин в ходе пресс-конференции Центра управления регионом.

По мнению Ванина, выплата может стать дополнительной мотивацией для тех медработников, которые в этом году заканчивают профильное обучение. По задумке авторов программы, для получения выплат необязательно переезжать на село, их получат все новые сотрудники скорой помощи.

Ванин добавил, что в регионе и в каждом из муниципалитетов действуют меры поддержки по трудоустройству медицинских работников. Каждый год областной минздрав выделяет порядка 180 миллионов рублей для приобретения медучреждениями жилья для своих будущих сотрудников.

«Меры привлечения медработников в регионе беспрецедентные. На областном уровне мы реализуем все возможности для стимуляции трудоустройства медиков», — добавил Ванин.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ежегодно приходит трудиться более 350 молодых медработников, что является положительным трендом. По данным минздрава, ежегодно в Челябинской области обучают 800 докторов и 1200 среднего медперсонала.