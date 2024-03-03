03 марта 2024

УФСИН ХМАО стал больше зарабатывать на труде заключенных

В 2023 году УФСИН заработал на труде заключенных в ХМАО 71 миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
Заключенные исправительных учреждений изготавливают 190 видов товаров Фото:

Заключенные исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа за 2023 год изготовили товары на 71 миллион рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного УФСИН.

«В 2023 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг гражданами, отбывающими наказания в местах лишения свободы округа, превысил доход 2022 года на 17% и составил более 71 млн рублей», — процитировали в публикации заместителя начальника УФСИН Игоря Костина. Заключенные по всей Югре выпускают более 190 видов продукции. К ним относятся продукты питания, изделия из дерева и металла, швейная продукция. Кроме того, заключенных нанимают в качестве рабочей силы.

Основные потребители товаров — государственные и муниципальные органы. Однако зачастую услугами заключенных пользуются представители малого бизнеса и крупные коммерческие организации.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Отмечается, что индивидуальные предприниматели зачастую заключают контракты с исправительными учреждениями Югры на небольшие объемы продукции.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заключенные исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа за 2023 год изготовили товары на 71 миллион рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного УФСИН. «В 2023 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг гражданами, отбывающими наказания в местах лишения свободы округа, превысил доход 2022 года на 17% и составил более 71 млн рублей», — процитировали в публикации заместителя начальника УФСИН Игоря Костина. Заключенные по всей Югре выпускают более 190 видов продукции. К ним относятся продукты питания, изделия из дерева и металла, швейная продукция. Кроме того, заключенных нанимают в качестве рабочей силы. Основные потребители товаров — государственные и муниципальные органы. Однако зачастую услугами заключенных пользуются представители малого бизнеса и крупные коммерческие организации. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Отмечается, что индивидуальные предприниматели зачастую заключают контракты с исправительными учреждениями Югры на небольшие объемы продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...