УФСИН ХМАО стал больше зарабатывать на труде заключенных

Заключенные исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа за 2023 год изготовили товары на 71 миллион рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного УФСИН.
«В 2023 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг гражданами, отбывающими наказания в местах лишения свободы округа, превысил доход 2022 года на 17% и составил более 71 млн рублей», — процитировали в публикации заместителя начальника УФСИН Игоря Костина. Заключенные по всей Югре выпускают более 190 видов продукции. К ним относятся продукты питания, изделия из дерева и металла, швейная продукция. Кроме того, заключенных нанимают в качестве рабочей силы.
Основные потребители товаров — государственные и муниципальные органы. Однако зачастую услугами заключенных пользуются представители малого бизнеса и крупные коммерческие организации.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Отмечается, что индивидуальные предприниматели зачастую заключают контракты с исправительными учреждениями Югры на небольшие объемы продукции.
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