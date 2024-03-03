УФСИН ХМАО стал больше зарабатывать на труде заключенных

В 2023 году УФСИН заработал на труде заключенных в ХМАО 71 миллион рублей

04 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Заключенные исправительных учреждений изготавливают 190 видов товаров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заключенные исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа за 2023 год изготовили товары на 71 миллион рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного УФСИН. «В 2023 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг гражданами, отбывающими наказания в местах лишения свободы округа, превысил доход 2022 года на 17% и составил более 71 млн рублей», — процитировали в публикации заместителя начальника УФСИН Игоря Костина. Заключенные по всей Югре выпускают более 190 видов продукции. К ним относятся продукты питания, изделия из дерева и металла, швейная продукция. Кроме того, заключенных нанимают в качестве рабочей силы. Основные потребители товаров — государственные и муниципальные органы. Однако зачастую услугами заключенных пользуются представители малого бизнеса и крупные коммерческие организации. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Отмечается, что индивидуальные предприниматели зачастую заключают контракты с исправительными учреждениями Югры на небольшие объемы продукции.

Заключенные исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа за 2023 год изготовили товары на 71 миллион рублей. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного УФСИН. «В 2023 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг гражданами, отбывающими наказания в местах лишения свободы округа, превысил доход 2022 года на 17% и составил более 71 млн рублей», — процитировали в публикации заместителя начальника УФСИН Игоря Костина. Заключенные по всей Югре выпускают более 190 видов продукции. К ним относятся продукты питания, изделия из дерева и металла, швейная продукция. Кроме того, заключенных нанимают в качестве рабочей силы. Основные потребители товаров — государственные и муниципальные органы. Однако зачастую услугами заключенных пользуются представители малого бизнеса и крупные коммерческие организации. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Отмечается, что индивидуальные предприниматели зачастую заключают контракты с исправительными учреждениями Югры на небольшие объемы продукции.