Велосипедист отсудил 200 тысяч у пермяка, который его сбил на дороге

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
В результате ДТП велосипедист получил травмы Фото:

Велосипедист из Кунгура отсудил 200 тысяч у виновника ДТП, который сбил его на дороге. Такое решение опубликовано в картотеке Кунгурского городского суда.

Согласно данным судебной инстанции, водитель автомобиля при повороте не пропустил велосипедиста, который ехал по дороге. Автомобилист сбил пермяка, из-за чего тот получил различные травмы. Его вина подтверждена административным протоколом. «Суд удовлетворил требования истца и постановил, что водитель должен будет выплатить велосипедисту 200 тысяч рублей в качестве причиненного вреда и 10 тысяч за услуги адвоката», — говорится в решении суда.

Ответчик пытался обжаловать свою вину в случившемся ДТП, но краевой суд подтвердил его виновность. На заседание по гражданскому делу о взыскании денег он не явился, хотя о дате и времени был уведомлен.

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Велосипедист из Кунгура отсудил 200 тысяч у виновника ДТП, который сбил его на дороге. Такое решение опубликовано в картотеке Кунгурского городского суда. Согласно данным судебной инстанции, водитель автомобиля при повороте не пропустил велосипедиста, который ехал по дороге. Автомобилист сбил пермяка, из-за чего тот получил различные травмы. Его вина подтверждена административным протоколом. «Суд удовлетворил требования истца и постановил, что водитель должен будет выплатить велосипедисту 200 тысяч рублей в качестве причиненного вреда и 10 тысяч за услуги адвоката», — говорится в решении суда. Ответчик пытался обжаловать свою вину в случившемся ДТП, но краевой суд подтвердил его виновность. На заседание по гражданскому делу о взыскании денег он не явился, хотя о дате и времени был уведомлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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