Велосипедист отсудил 200 тысяч у пермяка, который его сбил на дороге

Велосипедист из Кунгура отсудил 200 тысяч у виновника ДТП, который сбил его на дороге. Такое решение опубликовано в картотеке Кунгурского городского суда.
Согласно данным судебной инстанции, водитель автомобиля при повороте не пропустил велосипедиста, который ехал по дороге. Автомобилист сбил пермяка, из-за чего тот получил различные травмы. Его вина подтверждена административным протоколом. «Суд удовлетворил требования истца и постановил, что водитель должен будет выплатить велосипедисту 200 тысяч рублей в качестве причиненного вреда и 10 тысяч за услуги адвоката», — говорится в решении суда.
Ответчик пытался обжаловать свою вину в случившемся ДТП, но краевой суд подтвердил его виновность. На заседание по гражданскому делу о взыскании денег он не явился, хотя о дате и времени был уведомлен.
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