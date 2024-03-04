04 марта 2024

Глава Гайнского округа нашла минусы в своей работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, шалгинских елизавета
Елизавета Шалгинских призналась, что решение возглавить округ далось ей нелегко Фото:

Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских отнесла к минусам в своей работе проблемы, которые не смогли решить ее предшественники. Об этом чиновница рассказала в интервью школьной телестудии. Видео размещено в группе «Гайны-фильм» в соцсети «ВКонтакте».

«Главное, что оцениваешь, придя на работу, наследство, которое тебе досталось. И вот с этим наследством надо как-то работать. Может быть, в предыдущие годы какие-то вопросы можно было решить проще. Сейчас это сделать сложнее, поскольку немного законодательство меняется. Поэтому я, наверное, к минусу отнесу именно то, что приходится решать вопросы, которые откладывались десятилетиями», — заявила Елизавета Шалгинских.

Чиновница призналась, что решение возглавить Гайнский округ далось ей нелегко. Шалгинских думала над предложением месяц, прежде, чем пошла участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. По ее словам, все члены семьи, за исключением родной мамы, поддержали ее в решении участвовать в конкурсе.

В январе Шалгинских рассказал о планах улучшить жизнь в отдаленных поселках Красный Яр и Пугвин Мыс. Для этого проживающих на указанных территориях нужно расселить, отметила она.

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Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских отнесла к минусам в своей работе проблемы, которые не смогли решить ее предшественники. Об этом чиновница рассказала в интервью школьной телестудии. Видео размещено в группе «Гайны-фильм» в соцсети «ВКонтакте». «Главное, что оцениваешь, придя на работу, наследство, которое тебе досталось. И вот с этим наследством надо как-то работать. Может быть, в предыдущие годы какие-то вопросы можно было решить проще. Сейчас это сделать сложнее, поскольку немного законодательство меняется. Поэтому я, наверное, к минусу отнесу именно то, что приходится решать вопросы, которые откладывались десятилетиями», — заявила Елизавета Шалгинских. Чиновница призналась, что решение возглавить Гайнский округ далось ей нелегко. Шалгинских думала над предложением месяц, прежде, чем пошла участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. По ее словам, все члены семьи, за исключением родной мамы, поддержали ее в решении участвовать в конкурсе. В январе Шалгинских рассказал о планах улучшить жизнь в отдаленных поселках Красный Яр и Пугвин Мыс. Для этого проживающих на указанных территориях нужно расселить, отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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