Глава Гайнского округа пообещала Махонину улучшить жизнь пермяков из глубинки

В Гайнском муниципальном округе Пермского края власти займутся переселением жителей трех поселков: Красного Яра, Пугвин Мыса и Серебрянки. Об этом на встрече с губернатором Дмитрием Махониным заявила глава муниципалитета Елизавета Шалгинских. Об итогах встречи чиновница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Шалгинских, переселение жителей глубинки улучшит условия их проживания.
«Представила Дмитрию Махонину планы на текущие три года, основная цель которых — улучшить условия проживания населения Гайнского округа. Планируется переселить жителей поселков Красный Яр и Пугвин Мыс (156 человек). Запланировано переселение жителей поселка Серебрянка из зон затопления, подтопления или вероятного затопления (13 человек)», — написала Шалгинских в соцсети, добавив, что «за последние два года Гайнский округ стал преображаться».
Переселение жителей поселков запланировано в рамках комплексного развития территории. Средства на эти цели запланированы в бюджете на 2024—2026 годы. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае переселят жителей, которые проживают в опасных зонах, малонаселенных и труднодоступных поселках. Власти выделили на эти цели в 2023—2025 годах субсидии в размере 386 миллионов рублей.
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