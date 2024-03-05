В Челябинской области предложили отменить весеннюю охоту

Весеннюю охоту на птиц предложили отменить охотники из Челябинской. С соответствующим обращением выступил глава правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуарт Нигматулин и его сторонники. Сейчас они собирают подписи за отмену весеннего сезона.
«Во время нереста действует запрет на лов многих видов рыб, в сезон размножения копытных — запрет охоты на них. Почему же в период гнездования птиц охота на них разрешена? Человек и так наносит много вреда природе, поэтому я и хочу, чтобы мы по-другому взглянули на проблему, и этой весной оставили птиц в покое», — цитирует Нигматулина районная газета «Советское село».
По мнению председателя, которое большинством голосов поддержали другие члены правления, убивать птиц, являющихся символом весеннего пробуждения природы, просто нецивилизованно и аморально. А запрет весенней охоты поспособствует росту численности дикой утки. Вместо этого любителям охоты предлагается строить искусственные гнездовья и провести субботники по очистке водоемов от мусора. Также Нигматулин и его единомышленники предлагают подписать петицию о запрете весенней охоты на сайте change.org.
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