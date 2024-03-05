В Челябинске стоимость одной ветки мимозы доходит до 150 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мимозы. Челябинск
Стоимость одной ветки мимозы составляет 150 рублей Фото:

На уличных рынках Челябинска стоимость одной ветки мимозы установили в 150 рублей. Букет из весенних цветов маленького размера в среднем стоит 300 рублей, сообщает корреспондент URA.RU.

Минимальную стоимость мимозы торговцы установили в 50 рублей за штуку. Цена на длинные и пышные ветки доходит до 150 рублей. Средний букет можно собрать за 400 рублей.

За фиксированную стоимость на рынках представлены и букеты, обернутые в прозрачную пленку. В среднем цена за маленький букет с оформлением составляет 300 рублей. За ту же стоимость продают и цветы, упакованные в газеты.

Мимозы. Челябинск
Минимальная стоимость букетов составила 300 рублей
Фото:
Мимозы. Челябинск
В наличии представлены букеты оформленные как в прозрачную пленку, так и в газету
Фото:

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На уличных рынках Челябинска стоимость одной ветки мимозы установили в 150 рублей. Букет из весенних цветов маленького размера в среднем стоит 300 рублей, сообщает корреспондент URA.RU. Минимальную стоимость мимозы торговцы установили в 50 рублей за штуку. Цена на длинные и пышные ветки доходит до 150 рублей. Средний букет можно собрать за 400 рублей. За фиксированную стоимость на рынках представлены и букеты, обернутые в прозрачную пленку. В среднем цена за маленький букет с оформлением составляет 300 рублей. За ту же стоимость продают и цветы, упакованные в газеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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