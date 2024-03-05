Стоимость одной ветки мимозы составляет 150 рублей Фото: Анна Журавлева © URA.RU

На уличных рынках Челябинска стоимость одной ветки мимозы установили в 150 рублей. Букет из весенних цветов маленького размера в среднем стоит 300 рублей, сообщает корреспондент URA.RU.

Минимальную стоимость мимозы торговцы установили в 50 рублей за штуку. Цена на длинные и пышные ветки доходит до 150 рублей. Средний букет можно собрать за 400 рублей.

За фиксированную стоимость на рынках представлены и букеты, обернутые в прозрачную пленку. В среднем цена за маленький букет с оформлением составляет 300 рублей. За ту же стоимость продают и цветы, упакованные в газеты.

Минимальная стоимость букетов составила 300 рублей Фото: Анна Журавлева © URA.RU