Стоимость одной ветки мимозы составляет 150 рублей
На уличных рынках Челябинска стоимость одной ветки мимозы установили в 150 рублей. Букет из весенних цветов маленького размера в среднем стоит 300 рублей, сообщает корреспондент URA.RU.
Минимальную стоимость мимозы торговцы установили в 50 рублей за штуку. Цена на длинные и пышные ветки доходит до 150 рублей. Средний букет можно собрать за 400 рублей.
За фиксированную стоимость на рынках представлены и букеты, обернутые в прозрачную пленку. В среднем цена за маленький букет с оформлением составляет 300 рублей. За ту же стоимость продают и цветы, упакованные в газеты.
Минимальная стоимость букетов составила 300 рублей
В наличии представлены букеты оформленные как в прозрачную пленку, так и в газету
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