Автопогрузчик разбил элементы благоустройства возле дома семьи Жеребиных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предположительно отключившая от воды семью Жеребиных в Сосновском районе (Челябинская область) компания «Служба эксплуатации» («СЭ») уничтожила площадку возле их дома. Как Сергей Жеребин рассказал 5 марта URA.RU, проиграв два суда, фирма отказывается включать воду. В результате семья 109 дней живет без водоснабжения.

«Возле нашего дома появился погрузчик. Он стал вычищать снег с газона. При этом из-за действий водителя часть нашего имущества была безвозвратно уничтожена, другая повреждена. Сломанным без возможности восстановления, в частности, оказался декоративный элемент забора — кормушка для птиц. Мощный рывок стального ковша за секунды превратил мини-домик, стилизованный под наш коттедж, в щепки», — рассказал URA.RU Жеребин.

Инцидент произошел 4 марта. Узнав из видеосообщений в мобильном приложении о действиях спецтехники, Жеребин бросил дела в городе и поехал к своему дому. Прибыв на место, выяснил, что со стороны улицы в крошку превращен бордюрный камень. Его осколки были разбросаны вперемешку со снегом. В снежной каше также нашел сломанные погрузчиком ветви елей, которые высажены на газоне.

Прибывшие по вызову сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП. В протокол занесут формулировку о погрузчике, который столкнулся с декоративными элементами, после чего скрылся с места происшествия. Как отметил Жеребин, попасть в поселок можно только с ведома «СЭ».

Компания не включила воду, проиграв процесс в Сосновском райсуде, чье решение подтвердил областной суд. Судебные приставы выписали фирме штраф за отказ исполнять решение суда, однако предпринимателей это не смутило. Они 1 марта установили над люком колодца с водопроводом бетонную плиту. Как предполагают Жеребины, это затруднит работу приставов по восстановлению подачи воды.

Конфликт начался после попыток разобраться, за что семья вносит плату в пользу «СЭ». При том, что коммунальные платежи превышают восемь тысяч рублей ежемесячно, Жеребины посчитали, что услуги оказываются ненадлежащим образом: сломанный забор не ремонтируется, а часть услуг приходится оплачивать, хотя в договоре они не указаны. Заданные вопросы привели к запрету въезда Жеребиных на территорию закрытого поселка «Европейский» на личном транспорте. Расследуется уголовное дело.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к директору «СЭ» Аделине Гашковой. Однако на звонок и СМС-сообщение руководитель не ответила.