Какие существуют риски при использовании сберегательных сертификатов

Председатель правления АРБ: сберегательные сертификаты нужны крупным клиентам

06 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

До 2,8 млн рублей на счетах безотзывных сберегательных сертификатов будут застрахованы государством Фото: Денис Моргунов © URA.RU Внедрение в российскую систему безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет может нести риски как для банков, так и для граждан, хотя новый банковский продукт может оказаться востребованным. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить в стране новый банковский продукт — безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет. Кредитные организации смогут предлагать по ним более высокий процентный доход. Средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. «Сам по себе продукт в виде безотзывных сберегательных сертификатов уже есть. Есть вопрос о страховом покрытии со стороны Агентств по страхованию вкладов. Государство может страховать эти суммы, увеличив лимит до 2,8 млн рублей. Это привлекательно, особенно для средних и крупных клиентов банка. Но за счет чего можно сделать такие проценты? Сейчас текущая учетная ставка 16%. Многие банки предлагают позиции под 15-16%. Граждане понимают, что в принципе ставки будут снижаться. Поэтому, вложив на три года под 16% годовых, — это относительно нормальная ставка. Но тут возникает два вопроса. Первый со стороны банков. Смогут ли они разместить эти средства в кредит, получив эти деньги на три года. Второй момент — это граждане», — объяснил Олег Скворцов. Новость по теме Россиянам рассказали, куда инвестировать деньги в 2024 году По словам председателя правления Ассоциации российских банков, кредитным организациям придется найти возможности для страхования таких долгосрочных продуктов. «Это должны быть какие-то достаточно долгосрочные инвестиционные кредиты. Это не массовые продукты. Банки должны найти возможности для выдачи кредитов, чтобы застраховать процентный риск на три года. Поэтому предложение президента своевременно, интересно, кто-то из банков найдет решение, как эти средства инвестировать. Но реализация во многом будет зависеть от веры граждан в ту ситуацию, которая сложится в ближайшие три года. А также от возможности банков для размещения тех средств под доходность выше 16%. Потому что взяв под 16% и разместив под 17%, — это все равно убыток для организации. То есть они должны выдать кредит, условно, по 20%. Найдут ли банки такую возможность?» — отметил Скворцов. Граждане, добавил собеседник агентства, должны при выборе безотзывных сберегательных сертификатов на длительный срок, просчитать все выгоды для себя. «16% на три года — это ставка, которая позволит защитить обесценивание национальной валюты. Сейчас граждане могут разместить деньги на полгода под 15-16%. Если они знают, что у них нет каких-то срочных затрат, потому что сертификат безотзывный, верят, что инфляция будет снижаться, что курс рубля будет достаточно устойчив, что это выгодно, то они будут вкладываться. И, может быть, выиграют. Потому что инфляция считается по потребительской корзине. А человек, например, хочет купить недвижимость или машину, которая не входит в расчет инфляции. Мы знаем, насколько у нас подражала стоимость квартир. Больше, чем уровень инфляции. Поэтому будет увеличение цены на машину, квартиру ниже 16% в год, значит гражданин выиграл. Если будет выше, значит немножко проиграл», — подчеркнул Скворцов. Ранее Банк России начал прорабатывать вопрос о двукратном повышении суммы страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам сроком свыше 3—5 лет. Увеличить с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Это связано с необходимостью повышения популярности вкладов, которые помогут привлечь длинные деньги для кредитования экономики. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, безотзывные сертификаты позволят банкам активнее инвестировать в долгосрочные проекты развития России, без угрозы того, что вкладчики могут неожиданно забрать свои деньги и нарушить финансовую модель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внедрение в российскую систему безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет может нести риски как для банков, так и для граждан, хотя новый банковский продукт может оказаться востребованным. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить в стране новый банковский продукт — безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет. Кредитные организации смогут предлагать по ним более высокий процентный доход. Средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках. «Сам по себе продукт в виде безотзывных сберегательных сертификатов уже есть. Есть вопрос о страховом покрытии со стороны Агентств по страхованию вкладов. Государство может страховать эти суммы, увеличив лимит до 2,8 млн рублей. Это привлекательно, особенно для средних и крупных клиентов банка. Но за счет чего можно сделать такие проценты? Сейчас текущая учетная ставка 16%. Многие банки предлагают позиции под 15-16%. Граждане понимают, что в принципе ставки будут снижаться. Поэтому, вложив на три года под 16% годовых, — это относительно нормальная ставка. Но тут возникает два вопроса. Первый со стороны банков. Смогут ли они разместить эти средства в кредит, получив эти деньги на три года. Второй момент — это граждане», — объяснил Олег Скворцов. По словам председателя правления Ассоциации российских банков, кредитным организациям придется найти возможности для страхования таких долгосрочных продуктов. «Это должны быть какие-то достаточно долгосрочные инвестиционные кредиты. Это не массовые продукты. Банки должны найти возможности для выдачи кредитов, чтобы застраховать процентный риск на три года. Поэтому предложение президента своевременно, интересно, кто-то из банков найдет решение, как эти средства инвестировать. Но реализация во многом будет зависеть от веры граждан в ту ситуацию, которая сложится в ближайшие три года. А также от возможности банков для размещения тех средств под доходность выше 16%. Потому что взяв под 16% и разместив под 17%, — это все равно убыток для организации. То есть они должны выдать кредит, условно, по 20%. Найдут ли банки такую возможность?» — отметил Скворцов. Граждане, добавил собеседник агентства, должны при выборе безотзывных сберегательных сертификатов на длительный срок, просчитать все выгоды для себя. «16% на три года — это ставка, которая позволит защитить обесценивание национальной валюты. Сейчас граждане могут разместить деньги на полгода под 15-16%. Если они знают, что у них нет каких-то срочных затрат, потому что сертификат безотзывный, верят, что инфляция будет снижаться, что курс рубля будет достаточно устойчив, что это выгодно, то они будут вкладываться. И, может быть, выиграют. Потому что инфляция считается по потребительской корзине. А человек, например, хочет купить недвижимость или машину, которая не входит в расчет инфляции. Мы знаем, насколько у нас подражала стоимость квартир. Больше, чем уровень инфляции. Поэтому будет увеличение цены на машину, квартиру ниже 16% в год, значит гражданин выиграл. Если будет выше, значит немножко проиграл», — подчеркнул Скворцов. Ранее Банк России начал прорабатывать вопрос о двукратном повышении суммы страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам сроком свыше 3—5 лет. Увеличить с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Это связано с необходимостью повышения популярности вкладов, которые помогут привлечь длинные деньги для кредитования экономики. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, безотзывные сертификаты позволят банкам активнее инвестировать в долгосрочные проекты развития России, без угрозы того, что вкладчики могут неожиданно забрать свои деньги и нарушить финансовую модель.