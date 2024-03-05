Где в Перми купить дешевые тюльпаны

Тюльпаны накануне весеннего праздника являются самым популярным товаром
Пермские торговые сети накануне 8 Марта массово распродают тюльпаны. В магазинах ритейлеров они стоят значительно дешевле, чем в специализированных цветочных отделах.
«Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 1 штуку 49 рублей. На втором месте „Лента“ — там за каждый тюльпан придется отдать 53 рубля. В „Пятерочке“ цветы продают по 55 рублей за штуку. Дороже всего оказались в „Перекрестке“. Там за тюльпан просят 63 рубля, но продают их только от 15 штук», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь».
В специализированных цветочных отделах тюльпаны продают почти вдвое дороже. Там один цветок стоит от 80 до 120 рублей.
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