Где в Перми купить дешевые тюльпаны

В Перми дешевые тюльпаны продаются в супермаркетах «Магнит» и «Лента»

06 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Тюльпаны накануне весеннего праздника являются самым популярным товаром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские торговые сети накануне 8 Марта массово распродают тюльпаны. В магазинах ритейлеров они стоят значительно дешевле, чем в специализированных цветочных отделах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 1 штуку 49 рублей. На втором месте „Лента“ — там за каждый тюльпан придется отдать 53 рубля. В „Пятерочке“ цветы продают по 55 рублей за штуку. Дороже всего оказались в „Перекрестке“. Там за тюльпан просят 63 рубля, но продают их только от 15 штук», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь». В специализированных цветочных отделах тюльпаны продают почти вдвое дороже. Там один цветок стоит от 80 до 120 рублей.

Пермские торговые сети накануне 8 Марта массово распродают тюльпаны. В магазинах ритейлеров они стоят значительно дешевле, чем в специализированных цветочных отделах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 1 штуку 49 рублей. На втором месте „Лента“ — там за каждый тюльпан придется отдать 53 рубля. В „Пятерочке“ цветы продают по 55 рублей за штуку. Дороже всего оказались в „Перекрестке“. Там за тюльпан просят 63 рубля, но продают их только от 15 штук», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь». В специализированных цветочных отделах тюльпаны продают почти вдвое дороже. Там один цветок стоит от 80 до 120 рублей.