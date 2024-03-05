05 марта 2024

Где в Перми купить дешевые тюльпаны

В Перми дешевые тюльпаны продаются в супермаркетах «Магнит» и «Лента»
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Тюльпаны накануне весеннего праздника являются самым популярным товаром Фото:

Пермские торговые сети накануне 8 Марта массово распродают тюльпаны. В магазинах ритейлеров они стоят значительно дешевле, чем в специализированных цветочных отделах.

«Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 1 штуку 49 рублей. На втором месте „Лента“ — там за каждый тюльпан придется отдать 53 рубля. В „Пятерочке“ цветы продают по 55 рублей за штуку. Дороже всего оказались в „Перекрестке“. Там за тюльпан просят 63 рубля, но продают их только от 15 штук», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь».

В специализированных цветочных отделах тюльпаны продают почти вдвое дороже. Там один цветок стоит от 80 до 120 рублей.

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Пермские торговые сети накануне 8 Марта массово распродают тюльпаны. В магазинах ритейлеров они стоят значительно дешевле, чем в специализированных цветочных отделах. «Самые дешевые продаются в „Магните“ — за 1 штуку 49 рублей. На втором месте „Лента“ — там за каждый тюльпан придется отдать 53 рубля. В „Пятерочке“ цветы продают по 55 рублей за штуку. Дороже всего оказались в „Перекрестке“. Там за тюльпан просят 63 рубля, но продают их только от 15 штук», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь». В специализированных цветочных отделах тюльпаны продают почти вдвое дороже. Там один цветок стоит от 80 до 120 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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