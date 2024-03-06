В Челябинской области увеличился спрос на инкубаторы

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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики "Белоярочка". Сургут, инкубатор, птицефабрика
В Челябинской области увеличилось число заказов на инкубаторы из Китая Фото:

В Челябинской области увеличился ввоз импортных инкубаторов для вывода птенцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

«В связи с открытием сезона птицеводства челябинские таможенники фиксируют увеличение ввоза устройств для вывода птенцов. Чаще всего поступали товары для коммерческих целей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Большинство инкубаторов были задекларированы. Они будут применяться не для личного пользования. Всего таможенниками было оформлено две партии устройств из Китая.

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В Челябинской области увеличился ввоз импортных инкубаторов для вывода птенцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «В связи с открытием сезона птицеводства челябинские таможенники фиксируют увеличение ввоза устройств для вывода птенцов. Чаще всего поступали товары для коммерческих целей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Большинство инкубаторов были задекларированы. Они будут применяться не для личного пользования. Всего таможенниками было оформлено две партии устройств из Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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