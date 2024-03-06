В Челябинской области увеличился спрос на инкубаторы

06 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Челябинской области увеличилось число заказов на инкубаторы из Китая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области увеличился ввоз импортных инкубаторов для вывода птенцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «В связи с открытием сезона птицеводства челябинские таможенники фиксируют увеличение ввоза устройств для вывода птенцов. Чаще всего поступали товары для коммерческих целей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Большинство инкубаторов были задекларированы. Они будут применяться не для личного пользования. Всего таможенниками было оформлено две партии устройств из Китая.

В Челябинской области увеличился ввоз импортных инкубаторов для вывода птенцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «В связи с открытием сезона птицеводства челябинские таможенники фиксируют увеличение ввоза устройств для вывода птенцов. Чаще всего поступали товары для коммерческих целей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Большинство инкубаторов были задекларированы. Они будут применяться не для личного пользования. Всего таможенниками было оформлено две партии устройств из Китая.