В Челябинской области увеличился спрос на инкубаторы

В Челябинской области увеличилось число заказов на инкубаторы из Китая
В Челябинской области увеличился ввоз импортных инкубаторов для вывода птенцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
«В связи с открытием сезона птицеводства челябинские таможенники фиксируют увеличение ввоза устройств для вывода птенцов. Чаще всего поступали товары для коммерческих целей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Большинство инкубаторов были задекларированы. Они будут применяться не для личного пользования. Всего таможенниками было оформлено две партии устройств из Китая.
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