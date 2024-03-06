Двух высокопоставленных российских полицейских арестовали за расправу над человеком

В Москве суд арестовал двух полковников полиции по делу об убийстве

06 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции за убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Они проходят по делу о расправе над человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 05.05.2024 года <…> в отношении обвиняемых в совершении убийства <…> Карагезяна Рафаэля и Карасева Александра», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела, по которому привлечены высокопоставленные полицейские не сообщаются.

Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Они проходят по делу о расправе над человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 05.05.2024 года <…> в отношении обвиняемых в совершении убийства <…> Карагезяна Рафаэля и Карасева Александра», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела, по которому привлечены высокопоставленные полицейские не сообщаются.