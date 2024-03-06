Двух высокопоставленных российских полицейских арестовали за расправу над человеком

Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции за убийство
Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Они проходят по делу о расправе над человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 05.05.2024 года <…> в отношении обвиняемых в совершении убийства <…> Карагезяна Рафаэля и Карасева Александра», —
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