Двух высокопоставленных российских полицейских арестовали за расправу над человеком

В Москве суд арестовал двух полковников полиции по делу об убийстве
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции за убийство Фото:

Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Они проходят по делу о расправе над человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 05.05.2024 года <…> в отношении обвиняемых в совершении убийства <…> Карагезяна Рафаэля и Карасева Александра», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела, по которому привлечены высокопоставленные полицейские не сообщаются.

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Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна. Они проходят по делу о расправе над человеком. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 05.05.2024 года <…> в отношении обвиняемых в совершении убийства <…> Карагезяна Рафаэля и Карасева Александра», — отмечает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела, по которому привлечены высокопоставленные полицейские не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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