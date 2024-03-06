06 марта 2024

Врачи из ХМАО спасли мужчину, который проглотил зубной мост

Специалисты ОКБ в ХМАО извлекли зубной мост, который случайно проглотил пациент
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Мужчина был выписан уже через шесть дней Фото:

Врачи Нижневартовской ОКБ спасли мужчину, который случайно проглотил зубной мост на два зуба. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружной больницы.

«Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, „дошли“ до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли. Несмотря на то, что инородное тело находилось достаточно далеко, у нас получилось достать его, не усугубляя состояние пациента», — рассказал врач-эндоскопист Ахмад Джабборов.

После операции вартовчанина перевели в хирургическое отделение №1 на долечивание. Через шесть дней его выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи провели уникальную операцию по спасению младенца. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования.

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Врачи Нижневартовской ОКБ спасли мужчину, который случайно проглотил зубной мост на два зуба. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружной больницы. «Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, „дошли“ до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли. Несмотря на то, что инородное тело находилось достаточно далеко, у нас получилось достать его, не усугубляя состояние пациента», — рассказал врач-эндоскопист Ахмад Джабборов. После операции вартовчанина перевели в хирургическое отделение №1 на долечивание. Через шесть дней его выписали в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи провели уникальную операцию по спасению младенца. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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