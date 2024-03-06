Врачи из ХМАО спасли мужчину, который проглотил зубной мост

Врачи Нижневартовской ОКБ спасли мужчину, который случайно проглотил зубной мост на два зуба. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружной больницы.
«Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, „дошли“ до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли. Несмотря на то, что инородное тело находилось достаточно далеко, у нас получилось достать его, не усугубляя состояние пациента», — рассказал врач-эндоскопист Ахмад Джабборов.
После операции вартовчанина перевели в хирургическое отделение №1 на долечивание. Через шесть дней его выписали в удовлетворительном состоянии.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи провели уникальную операцию по спасению младенца. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.