Компания пермского миллиардера наращивает доходы седьмой год подряд

Пермское «СМУ №2 Сатурн-Р» задекларирует доход в почти 220 млн рублей

08 марта 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Компания миллиардера управляет пермскими ЖК «Данилиха» и «Арсенал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермская управляющая компания «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит миллиардеру Александру Репину, по итогу года покажет доход в почти 220 млн рублей. Такой прогноз дает сервис «СБИС». Семь лет назад организация декларировала нулевой баланс и с тех пор наращивала показатели. «За 2023 год доходы ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ составят 219,7 млн рублей, расходы — 204,5 млн. Чистая прибыль будет равна 15,2 млн рублей», — указано в финансовом прогнозе. Для сравнения, компания в 2022 году показала доходы в 190,7 млн, расходы — 176,8 млн, прибыль составила 11,8 млн рублей. В прошлом году ООО было признано лучшей управляющей компаний Прикамья. Исследованием занималась региональная инспекция государственного жилищного надзора. В 2024 году стало известно, что Репин получил более 700 млн дивидендов от «Пермавтоучкомбината». Организация входит в холдинг «Сатурн-Р», единственным владельцем которого является пермский миллиардер.

Пермская управляющая компания «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит миллиардеру Александру Репину, по итогу года покажет доход в почти 220 млн рублей. Такой прогноз дает сервис «СБИС». Семь лет назад организация декларировала нулевой баланс и с тех пор наращивала показатели. «За 2023 год доходы ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ составят 219,7 млн рублей, расходы — 204,5 млн. Чистая прибыль будет равна 15,2 млн рублей», — указано в финансовом прогнозе. Для сравнения, компания в 2022 году показала доходы в 190,7 млн, расходы — 176,8 млн, прибыль составила 11,8 млн рублей. В прошлом году ООО было признано лучшей управляющей компаний Прикамья. Исследованием занималась региональная инспекция государственного жилищного надзора. В 2024 году стало известно, что Репин получил более 700 млн дивидендов от «Пермавтоучкомбината». Организация входит в холдинг «Сатурн-Р», единственным владельцем которого является пермский миллиардер.