07 марта 2024

Компания пермского миллиардера наращивает доходы седьмой год подряд

Пермское «СМУ №2 Сатурн-Р» задекларирует доход в почти 220 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания миллиардера управляет пермскими ЖК «Данилиха» и «Арсенал» Фото:

Пермская управляющая компания «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит миллиардеру Александру Репину, по итогу года покажет доход в почти 220 млн рублей. Такой прогноз дает сервис «СБИС». Семь лет назад организация декларировала нулевой баланс и с тех пор наращивала показатели.

«За 2023 год доходы ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ составят 219,7 млн рублей, расходы — 204,5 млн. Чистая прибыль будет равна 15,2 млн рублей», — указано в финансовом прогнозе. Для сравнения, компания в 2022 году показала доходы в 190,7 млн, расходы — 176,8 млн, прибыль составила 11,8 млн рублей.

В прошлом году ООО было признано лучшей управляющей компаний Прикамья. Исследованием занималась региональная инспекция государственного жилищного надзора. В 2024 году стало известно, что Репин получил более 700 млн дивидендов от «Пермавтоучкомбината». Организация входит в холдинг «Сатурн-Р», единственным владельцем которого является пермский миллиардер.

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Пермская управляющая компания «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит миллиардеру Александру Репину, по итогу года покажет доход в почти 220 млн рублей. Такой прогноз дает сервис «СБИС». Семь лет назад организация декларировала нулевой баланс и с тех пор наращивала показатели. «За 2023 год доходы ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ составят 219,7 млн рублей, расходы — 204,5 млн. Чистая прибыль будет равна 15,2 млн рублей», — указано в финансовом прогнозе. Для сравнения, компания в 2022 году показала доходы в 190,7 млн, расходы — 176,8 млн, прибыль составила 11,8 млн рублей. В прошлом году ООО было признано лучшей управляющей компаний Прикамья. Исследованием занималась региональная инспекция государственного жилищного надзора. В 2024 году стало известно, что Репин получил более 700 млн дивидендов от «Пермавтоучкомбината». Организация входит в холдинг «Сатурн-Р», единственным владельцем которого является пермский миллиардер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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