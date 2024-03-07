07 марта 2024

Махонин назвал пермских женщин гордостью и украшением края. Видео

Махонин поздравил пермячек с 8 Марта и назвал их гордостью края
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Махонин записал видеопоздравление пермячкам к 8 Марта Фото:

Пермские женщины являются красой и гордостью региона, они берегут традиции и передают их следующим поколениям. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем поздравлении пермячкам к 8 Марта.

«Вы создаете семейный уют и поддерживаете в самую трудную минуту. Вы — гордость и украшение Пермского края», — отметил Махонин в своем видеопоздравлении.

Глава региона пожелал женщинам счастья и весеннего настроения. Он добавил, что прекрасная половина человечества вносит огромный вклад в развитие страны и края.

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Пермские женщины являются красой и гордостью региона, они берегут традиции и передают их следующим поколениям. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем поздравлении пермячкам к 8 Марта. «Вы создаете семейный уют и поддерживаете в самую трудную минуту. Вы — гордость и украшение Пермского края», — отметил Махонин в своем видеопоздравлении. Глава региона пожелал женщинам счастья и весеннего настроения. Он добавил, что прекрасная половина человечества вносит огромный вклад в развитие страны и края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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