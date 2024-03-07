Махонин записал видеопоздравление пермячкам к 8 Марта
Пермские женщины являются красой и гордостью региона, они берегут традиции и передают их следующим поколениям. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем поздравлении пермячкам к 8 Марта.
«Вы создаете семейный уют и поддерживаете в самую трудную минуту. Вы — гордость и украшение Пермского края», — отметил Махонин в своем видеопоздравлении.
Глава региона пожелал женщинам счастья и весеннего настроения. Он добавил, что прекрасная половина человечества вносит огромный вклад в развитие страны и края.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.