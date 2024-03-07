Махонин поздравил пермячек с 8 Марта и назвал их гордостью края

Махонин записал видеопоздравление пермячкам к 8 Марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские женщины являются красой и гордостью региона, они берегут традиции и передают их следующим поколениям. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в своем поздравлении пермячкам к 8 Марта.

«Вы создаете семейный уют и поддерживаете в самую трудную минуту. Вы — гордость и украшение Пермского края», — отметил Махонин в своем видеопоздравлении.

Глава региона пожелал женщинам счастья и весеннего настроения. Он добавил, что прекрасная половина человечества вносит огромный вклад в развитие страны и края.