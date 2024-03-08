08 марта 2024
07 марта 2024

Госавтоинспекция попросила пермских водителей воздержаться от ночных поездок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями Фото:

В Пермском крае водителям следует ограничить вечерние и ночные поездки из-за непогоды. Об этом предупредили сотрудники Госавтоинспекции по региону.

«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам следует выбрать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности», — указано в telegram-канале ведомства.

По данным полицейских, на трассе плохая видимость из-за снега. Отмечается сильный боковой ветер.

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В Пермском крае водителям следует ограничить вечерние и ночные поездки из-за непогоды. Об этом предупредили сотрудники Госавтоинспекции по региону. «Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам следует выбрать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности», — указано в telegram-канале ведомства. По данным полицейских, на трассе плохая видимость из-за снега. Отмечается сильный боковой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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