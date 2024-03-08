Госавтоинспекция попросила пермских водителей воздержаться от ночных поездок

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями
В Пермском крае водителям следует ограничить вечерние и ночные поездки из-за непогоды. Об этом предупредили сотрудники Госавтоинспекции по региону.
«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам следует выбрать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности», — указано в telegram-канале ведомства.
По данным полицейских, на трассе плохая видимость из-за снега. Отмечается сильный боковой ветер.
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