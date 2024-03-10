Владельцам облигаций холдинга пермского олигарха выплатили сотни миллионов

АО «Эр-Телеком Холдинг» выплатило доходы по ценным бумагам на 236 млн рублей

11 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Проценты по облигациям были начислены за три месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU АО «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило проценты по биржевым облигациям за три месяца. Общая сумма выплат составила более 236 млн рублей. «Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», выплаченные доходы по ценным бумагам. Категория – проценты по биржевым облигациям. Отчетный период – с 07.12.2023 по 07.03.2024. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме. Общий размер доходов – 236,3 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Уточняется, что общее количество облигаций, по которым были начислены проценты, составило 6 млн штук. Размер годовых процентов, подлежащих выплате, достиг 39 рублей на одну ценную бумагу. Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» погасил размещенные осенью 2021 года биржевые облигации на сумму в 15 млрд рублей. Процентная ставка по ценным бумагам составила 9,5% годовых. Владеющий телекоммуникационной компанией пермский бизнесмен Андрей Кузяев, входит в список 200 богатейших российских предпринимателей. Журнал Forbes оценил его состояние в 800 млрд долларов.

АО «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило проценты по биржевым облигациям за три месяца. Общая сумма выплат составила более 236 млн рублей. «Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», выплаченные доходы по ценным бумагам. Категория – проценты по биржевым облигациям. Отчетный период – с 07.12.2023 по 07.03.2024. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме. Общий размер доходов – 236,3 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Уточняется, что общее количество облигаций, по которым были начислены проценты, составило 6 млн штук. Размер годовых процентов, подлежащих выплате, достиг 39 рублей на одну ценную бумагу. Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» погасил размещенные осенью 2021 года биржевые облигации на сумму в 15 млрд рублей. Процентная ставка по ценным бумагам составила 9,5% годовых. Владеющий телекоммуникационной компанией пермский бизнесмен Андрей Кузяев, входит в список 200 богатейших российских предпринимателей. Журнал Forbes оценил его состояние в 800 млрд долларов.