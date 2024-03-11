11 марта 2024

Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Решение о въезде или отказе принимается сотрудником погранслужбы Фото:

Отсутствие биометрического паспорта у россиян не будет причиной автоматического отказа во въезде в страны Евросоюза даже после введения новой системы Entry/Exit System (EES). Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК).

«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на ЕК. При наличии действительного проездного документа, шенгенской визы и соответствии другим условиям Шенгенского пограничного кодекса, биометрический паспорт не потребуется, уточняется в материале.

Контроль будет осуществляться в два этапа: регистрация данных в системе самообслуживания при пересечении границы и получение штампа у пограничника. Решение о въезде или отказе принимается на основании индивидуальной оценки каждого случая представителем погранслужбы.

Ранее Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Теперь в документах будут указаны биометрические персональные данные. В МИД РФ посоветовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики, объяснив такие ограничения враждебным настроем в российскую сторону.

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Отсутствие биометрического паспорта у россиян не будет причиной автоматического отказа во въезде в страны Евросоюза даже после введения новой системы Entry/Exit System (EES). Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК). «Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на ЕК. При наличии действительного проездного документа, шенгенской визы и соответствии другим условиям Шенгенского пограничного кодекса, биометрический паспорт не потребуется, уточняется в материале. Контроль будет осуществляться в два этапа: регистрация данных в системе самообслуживания при пересечении границы и получение штампа у пограничника. Решение о въезде или отказе принимается на основании индивидуальной оценки каждого случая представителем погранслужбы. Ранее Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Теперь в документах будут указаны биометрические персональные данные. В МИД РФ посоветовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики, объяснив такие ограничения враждебным настроем в российскую сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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