Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

12 марта 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Решение о въезде или отказе принимается сотрудником погранслужбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отсутствие биометрического паспорта у россиян не будет причиной автоматического отказа во въезде в страны Евросоюза даже после введения новой системы Entry/Exit System (EES). Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК). «Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на ЕК. При наличии действительного проездного документа, шенгенской визы и соответствии другим условиям Шенгенского пограничного кодекса, биометрический паспорт не потребуется, уточняется в материале. Контроль будет осуществляться в два этапа: регистрация данных в системе самообслуживания при пересечении границы и получение штампа у пограничника. Решение о въезде или отказе принимается на основании индивидуальной оценки каждого случая представителем погранслужбы. Ранее Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Теперь в документах будут указаны биометрические персональные данные. В МИД РФ посоветовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики, объяснив такие ограничения враждебным настроем в российскую сторону.

Отсутствие биометрического паспорта у россиян не будет причиной автоматического отказа во въезде в страны Евросоюза даже после введения новой системы Entry/Exit System (EES). Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК). «Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на ЕК. При наличии действительного проездного документа, шенгенской визы и соответствии другим условиям Шенгенского пограничного кодекса, биометрический паспорт не потребуется, уточняется в материале. Контроль будет осуществляться в два этапа: регистрация данных в системе самообслуживания при пересечении границы и получение штампа у пограничника. Решение о въезде или отказе принимается на основании индивидуальной оценки каждого случая представителем погранслужбы. Ранее Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Теперь в документах будут указаны биометрические персональные данные. В МИД РФ посоветовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики, объяснив такие ограничения враждебным настроем в российскую сторону.