Пермякам посоветовали нюхать муку перед ее покупкой

Пермский Роспотребнадзор: перед покупкой муки рекомендуется понюхать упаковку
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты Роспотребнадзора не советуют покупать муку с затхлым запахом
Специалисты Роспотребнадзора не советуют покупать муку с затхлым запахом Фото:

В масленичную неделю управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало на своем сайте рекомендации по выбору муки для блинов. Специалисты ведомства советуют перед покупкой муки понюхать ее упаковку, а при возможности также попробовать продукт на вкус.

«Понюхайте упаковку муки. Если ощущается затхлый запах, такую муку покупать не стоит – вероятно, она давно лежит на полке. Щепотку муки, немного согретой дыханием, положите в рот. Хороший товар имеет нежный, приятный и сладковатый вкус. Несвежая мука горчит, во рту ощущается неприятный привкус плесени. Мука не должна хрустеть, так как хруст означает присутствие различных минеральных примесей или даже песка», — сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Уточняется, что цвет муки должен быть белым, с легким кремовым оттенком. Плохое качество продукта можно распознать, добавив в муку немного воды. Качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная изменит его. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, так как в них она дольше сохраняет свои свойства, добавляют в Роспотребнадзоре.

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В масленичную неделю управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало на своем сайте рекомендации по выбору муки для блинов. Специалисты ведомства советуют перед покупкой муки понюхать ее упаковку, а при возможности также попробовать продукт на вкус. «Понюхайте упаковку муки. Если ощущается затхлый запах, такую муку покупать не стоит – вероятно, она давно лежит на полке. Щепотку муки, немного согретой дыханием, положите в рот. Хороший товар имеет нежный, приятный и сладковатый вкус. Несвежая мука горчит, во рту ощущается неприятный привкус плесени. Мука не должна хрустеть, так как хруст означает присутствие различных минеральных примесей или даже песка», — сообщается на сайте регионального управления ведомства. Уточняется, что цвет муки должен быть белым, с легким кремовым оттенком. Плохое качество продукта можно распознать, добавив в муку немного воды. Качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная изменит его. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, так как в них она дольше сохраняет свои свойства, добавляют в Роспотребнадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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