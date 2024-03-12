Пермякам посоветовали нюхать муку перед ее покупкой

В масленичную неделю управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало на своем сайте рекомендации по выбору муки для блинов. Специалисты ведомства советуют перед покупкой муки понюхать ее упаковку, а при возможности также попробовать продукт на вкус.
«Понюхайте упаковку муки. Если ощущается затхлый запах, такую муку покупать не стоит – вероятно, она давно лежит на полке. Щепотку муки, немного согретой дыханием, положите в рот. Хороший товар имеет нежный, приятный и сладковатый вкус. Несвежая мука горчит, во рту ощущается неприятный привкус плесени. Мука не должна хрустеть, так как хруст означает присутствие различных минеральных примесей или даже песка», — сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Уточняется, что цвет муки должен быть белым, с легким кремовым оттенком. Плохое качество продукта можно распознать, добавив в муку немного воды. Качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная изменит его. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, так как в них она дольше сохраняет свои свойства, добавляют в Роспотребнадзоре.
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