Застройщики ХМАО смогут сократить расходы за счет новых IT-проектов

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Компании смогут сократить издержки обучив своих специалистов технологиям информационного моделирования Фото:

Югорские строительные компании смогут сократить издержки за счет обучения своих специалистов технологиям информационного моделирования. В России запустили направленный на это образовательный проект. Как инициатива повлияет на отрасль в Югре, URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном.

«Проблема обучения специалистов цифровым технологиям в строительстве стоит довольно остро, причем не только в России, но и в других странах по всему миру. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль требует квалифицированных специалистов, готовых работать с современными IT-инструментами. Программы обучения могут значительно повысить эффективность строительства, сократить издержки и улучшить качество проектов», — поясняет эксперт.

Сам образовательный проект презентовало Национальное объединение строителей. По словам эксперта, новый механизм позволит югорским компаниям увеличить конкурентоспособность на рынке и повысить качество выполняемых работ. «Запуск обучающих программ по ТИМ — логичный шаг после издания предварительного национального стандарта по технологиям информационного моделирования, — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские строительные компании смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий.

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Югорские строительные компании смогут сократить издержки за счет обучения своих специалистов технологиям информационного моделирования. В России запустили направленный на это образовательный проект. Как инициатива повлияет на отрасль в Югре, URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Проблема обучения специалистов цифровым технологиям в строительстве стоит довольно остро, причем не только в России, но и в других странах по всему миру. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль требует квалифицированных специалистов, готовых работать с современными IT-инструментами. Программы обучения могут значительно повысить эффективность строительства, сократить издержки и улучшить качество проектов», — поясняет эксперт. Сам образовательный проект презентовало Национальное объединение строителей. По словам эксперта, новый механизм позволит югорским компаниям увеличить конкурентоспособность на рынке и повысить качество выполняемых работ. «Запуск обучающих программ по ТИМ — логичный шаг после издания предварительного национального стандарта по технологиям информационного моделирования, — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские строительные компании смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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