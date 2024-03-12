Застройщики ХМАО смогут сократить расходы за счет новых IT-проектов

12 марта 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Компании смогут сократить издержки обучив своих специалистов технологиям информационного моделирования Фото: Денис Моргунов © URA.RU Югорские строительные компании смогут сократить издержки за счет обучения своих специалистов технологиям информационного моделирования. В России запустили направленный на это образовательный проект. Как инициатива повлияет на отрасль в Югре, URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Проблема обучения специалистов цифровым технологиям в строительстве стоит довольно остро, причем не только в России, но и в других странах по всему миру. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль требует квалифицированных специалистов, готовых работать с современными IT-инструментами. Программы обучения могут значительно повысить эффективность строительства, сократить издержки и улучшить качество проектов», — поясняет эксперт. Сам образовательный проект презентовало Национальное объединение строителей. По словам эксперта, новый механизм позволит югорским компаниям увеличить конкурентоспособность на рынке и повысить качество выполняемых работ. «Запуск обучающих программ по ТИМ — логичный шаг после издания предварительного национального стандарта по технологиям информационного моделирования, — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские строительные компании смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские строительные компании смогут сократить издержки за счет обучения своих специалистов технологиям информационного моделирования. В России запустили направленный на это образовательный проект. Как инициатива повлияет на отрасль в Югре, URA.RU обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Проблема обучения специалистов цифровым технологиям в строительстве стоит довольно остро, причем не только в России, но и в других странах по всему миру. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительную отрасль требует квалифицированных специалистов, готовых работать с современными IT-инструментами. Программы обучения могут значительно повысить эффективность строительства, сократить издержки и улучшить качество проектов», — поясняет эксперт. Сам образовательный проект презентовало Национальное объединение строителей. По словам эксперта, новый механизм позволит югорским компаниям увеличить конкурентоспособность на рынке и повысить качество выполняемых работ. «Запуск обучающих программ по ТИМ — логичный шаг после издания предварительного национального стандарта по технологиям информационного моделирования, — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские строительные компании смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий.