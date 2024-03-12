12 марта 2024

«Ведомости»: экспортерам начнут выдавать освобождения от продажи валюты

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспортерам предлагают отказаться от валюты Фото:

Правительство РФ готово предоставить экспортерам право частично или полностью отказаться от продажи валюты, с условием выполнения определенных критериев под присмотром комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом сообщают источники в Минфине России.

«Экспортеры смогут не продавать валюту, если более половины их доходов по внешнеторговым контрактам формируется в рублях», — приводит слова источника газета «Ведомости». При этом доходы должны поступать на счета в российских банках, даже если они указаны в договорах в иностранной валюте.

Как отмечают источники, экспортеры, имеющие валютные кредиты, могут уменьшать сумму обязательной продажи валюты на сумму задолженности по этим кредитам. Поправки Минфина уже согласованы с ключевыми регуляторами, включая ФТС, ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк, а также получили одобрение Минэкономразвития с техническими замечаниями.

Как сообщало RT, в конце февраля вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность. В то же время ЦБ сообщило, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

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Правительство РФ готово предоставить экспортерам право частично или полностью отказаться от продажи валюты, с условием выполнения определенных критериев под присмотром комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом сообщают источники в Минфине России. «Экспортеры смогут не продавать валюту, если более половины их доходов по внешнеторговым контрактам формируется в рублях», — приводит слова источника газета «Ведомости». При этом доходы должны поступать на счета в российских банках, даже если они указаны в договорах в иностранной валюте. Как отмечают источники, экспортеры, имеющие валютные кредиты, могут уменьшать сумму обязательной продажи валюты на сумму задолженности по этим кредитам. Поправки Минфина уже согласованы с ключевыми регуляторами, включая ФТС, ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк, а также получили одобрение Минэкономразвития с техническими замечаниями. Как сообщало RT, в конце февраля вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность. В то же время ЦБ сообщило, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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