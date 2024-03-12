«Ведомости»: экспортерам начнут выдавать освобождения от продажи валюты

13 марта 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Экспортерам предлагают отказаться от валюты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ готово предоставить экспортерам право частично или полностью отказаться от продажи валюты, с условием выполнения определенных критериев под присмотром комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом сообщают источники в Минфине России. «Экспортеры смогут не продавать валюту, если более половины их доходов по внешнеторговым контрактам формируется в рублях», — приводит слова источника газета «Ведомости». При этом доходы должны поступать на счета в российских банках, даже если они указаны в договорах в иностранной валюте. Как отмечают источники, экспортеры, имеющие валютные кредиты, могут уменьшать сумму обязательной продажи валюты на сумму задолженности по этим кредитам. Поправки Минфина уже согласованы с ключевыми регуляторами, включая ФТС, ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк, а также получили одобрение Минэкономразвития с техническими замечаниями. Как сообщало RT, в конце февраля вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность. В то же время ЦБ сообщило, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Правительство РФ готово предоставить экспортерам право частично или полностью отказаться от продажи валюты, с условием выполнения определенных критериев под присмотром комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом сообщают источники в Минфине России. «Экспортеры смогут не продавать валюту, если более половины их доходов по внешнеторговым контрактам формируется в рублях», — приводит слова источника газета «Ведомости». При этом доходы должны поступать на счета в российских банках, даже если они указаны в договорах в иностранной валюте. Как отмечают источники, экспортеры, имеющие валютные кредиты, могут уменьшать сумму обязательной продажи валюты на сумму задолженности по этим кредитам. Поправки Минфина уже согласованы с ключевыми регуляторами, включая ФТС, ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк, а также получили одобрение Минэкономразвития с техническими замечаниями. Как сообщало RT, в конце февраля вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность. В то же время ЦБ сообщило, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами.