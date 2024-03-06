Рособрнадзор раскрыл, когда выпускники смогут пересдать ЕГЭ по новой системе

Выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ уже с июня
В России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Точно с июня-месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору — прим. URA.RU) у выпускников появится», — сказал Анзор Музаев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 29 февраля предложил дать школьникам возможность пересдать ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах. По словам главы государства, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.
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