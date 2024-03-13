Футболист «Спартака» Квинси Промес был задержан в Дубае

14 марта 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Промеса обвиняют в причастности к торговле кокаином Автор: Павел Бедняков/РИА Новости Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает голландская онлайн газета NU. Звезда «Спартака» Промес получил 6 лет за крупную контрабанду кокаина: что грозит футболисту «Квинси Промес был арестован в Дубае в среду по запросу голландской прокуратуры. Футболист московского „Спартака“ должен отбывать тюремное заключение в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения члену семьи», — передает NU сообщение прокуратуры. 14 февраля в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина. Летом прошлого года голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к вооруженному нападению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает голландская онлайн газета NU. «Квинси Промес был арестован в Дубае в среду по запросу голландской прокуратуры. Футболист московского „Спартака“ должен отбывать тюремное заключение в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения члену семьи», — передает NU сообщение прокуратуры. 14 февраля в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина. Летом прошлого года голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к вооруженному нападению.