Футболист «Спартака» Квинси Промес был задержан в Дубае

Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает голландская онлайн газета NU.
«Квинси Промес был арестован в Дубае в среду по запросу голландской прокуратуры. Футболист московского „Спартака“ должен отбывать тюремное заключение в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения члену семьи», —
14 февраля в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина. Летом прошлого года голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к вооруженному нападению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.