13 марта 2024

Футболист «Спартака» Квинси Промес был задержан в Дубае

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Промеса обвиняют в причастности к торговле кокаином
Промеса обвиняют в причастности к торговле кокаином

Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает голландская онлайн газета NU.

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«Квинси Промес был арестован в Дубае в среду по запросу голландской прокуратуры. Футболист московского „Спартака“ должен отбывать тюремное заключение в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения члену семьи», — передает NU сообщение прокуратуры.

14 февраля в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина. Летом прошлого года голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к вооруженному нападению.

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Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает голландская онлайн газета NU. «Квинси Промес был арестован в Дубае в среду по запросу голландской прокуратуры. Футболист московского „Спартака“ должен отбывать тюремное заключение в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения члену семьи», — передает NU сообщение прокуратуры. 14 февраля в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы. Следствие полагает, что в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина. Летом прошлого года голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в причастности к вооруженному нападению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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