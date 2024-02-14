Звезда «Спартака» Промес получил 6 лет за крупную контрабанду кокаина: что грозит футболисту

Футболиста «Спартака» признали виновным в контрабанде

14 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В РФ Квинси Промеса не привлекут к уголовной ответственности Фото: Стрингер / АГН Москва Суд Амстердама (Нидерланды) признал футболиста российского клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным в контрабанде кокаина. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. URA.RU расскажет, что грозит спортсмену за его преступление. По данным прокуратуры, Промес был членом преступной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была обнаружена партия кокаина весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака». Какое наказание грозит футболисту в РФ Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил «Газете.Ru» , что в РФ Промеса не привлекут к уголовной ответственности. По его словам, если преступление было совершено за пределами России, и лицо уже привлечено к уголовной ответственности в другой стране, то РФ не имеет права предъявлять ему обвинения. Адвокат отметил, что в случае, если бы футболист не получил приговор в Нидерландах, то Россия могла бы потребовать его привлечения к ответственности. Возможна ли экстрадиция Промеса Адвокат Игорь Бушманов в беседе со «Спорт-Экспресс» заявил, что экстрадиция футболиста на данный момент невозможна. По его словам, это процесс, который занимает несколько месяцев. На данный момент неизвестно, объявлен ли Промес в международный розыск через Интерпол. Бушманов отметил, что в случае, если это произойдет, судебные органы Нидерландов могут обратиться к ОАЭ с запросом об экстрадиции. При объявлении в розыск и запросе об экстрадиции футболист может быть экстрадирован для отбывания наказания. Так как эти процедуры требуют времени для рассмотрения со стороны инициаторов розыска и властей ОАЭ, к моменту запроса экстрадиции в ОАЭ, Промес уже вернется в РФ вместе с командой. Дальнейшие действия будут зависеть от шагов нидерландской судебной системы и адвокатов Промеса, добавил Бушманов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Амстердама (Нидерланды) признал футболиста российского клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным в контрабанде кокаина. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. URA.RU расскажет, что грозит спортсмену за его преступление. По данным прокуратуры, Промес был членом преступной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была обнаружена партия кокаина весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака». Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил «Газете.Ru», что в РФ Промеса не привлекут к уголовной ответственности. По его словам, если преступление было совершено за пределами России, и лицо уже привлечено к уголовной ответственности в другой стране, то РФ не имеет права предъявлять ему обвинения. Адвокат отметил, что в случае, если бы футболист не получил приговор в Нидерландах, то Россия могла бы потребовать его привлечения к ответственности. Адвокат Игорь Бушманов в беседе со «Спорт-Экспресс» заявил, что экстрадиция футболиста на данный момент невозможна. По его словам, это процесс, который занимает несколько месяцев. На данный момент неизвестно, объявлен ли Промес в международный розыск через Интерпол. Бушманов отметил, что в случае, если это произойдет, судебные органы Нидерландов могут обратиться к ОАЭ с запросом об экстрадиции. При объявлении в розыск и запросе об экстрадиции футболист может быть экстрадирован для отбывания наказания. Так как эти процедуры требуют времени для рассмотрения со стороны инициаторов розыска и властей ОАЭ, к моменту запроса экстрадиции в ОАЭ, Промес уже вернется в РФ вместе с командой. Дальнейшие действия будут зависеть от шагов нидерландской судебной системы и адвокатов Промеса, добавил Бушманов.