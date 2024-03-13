В ХМАО рекордно выросла стоимость на вторичную недвижимость

В ХМАО цена на вторичное жилье выросла на 16%. За год стоимость поднялась с 4,5 до 5,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«У жителей ХМАО спрос выше всего на вторичную недвижимость — даже несмотря на то, что в сравнении с прошлым февралем этот показатель сократился на 43%. Средняя стоимость вторичных квартир за год увеличилась на 16%, с 4,5 миллиона рублей до 5,2 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
По данным «Авито Недвижимости», где представлена самая большая база объектов в России, в феврале нынешнего года в ХМАО наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья. Здесь потенциальным покупателям предлагалось более 13,4 тысячи объектов.
Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе в начале этого года ожидалось падение цен на квартиры. Риелторы прогнозировали, что причиной для этого должно послужить снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.
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