13 марта 2024

В ХМАО рекордно выросла стоимость на вторичную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
В ХМАО высокий спрос на вторичную недвижимость Фото:

В ХМАО цена на вторичное жилье выросла на 16%. За год стоимость поднялась с 4,5 до 5,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«У жителей ХМАО спрос выше всего на вторичную недвижимость — даже несмотря на то, что в сравнении с прошлым февралем этот показатель сократился на 43%. Средняя стоимость вторичных квартир за год увеличилась на 16%, с 4,5 миллиона рублей до 5,2 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

По данным «Авито Недвижимости», где представлена самая большая база объектов в России, в феврале нынешнего года в ХМАО наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья. Здесь потенциальным покупателям предлагалось более 13,4 тысячи объектов.

Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе в начале этого года ожидалось падение цен на квартиры. Риелторы прогнозировали, что причиной для этого должно послужить снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО цена на вторичное жилье выросла на 16%. За год стоимость поднялась с 4,5 до 5,2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «У жителей ХМАО спрос выше всего на вторичную недвижимость — даже несмотря на то, что в сравнении с прошлым февралем этот показатель сократился на 43%. Средняя стоимость вторичных квартир за год увеличилась на 16%, с 4,5 миллиона рублей до 5,2 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. По данным «Авито Недвижимости», где представлена самая большая база объектов в России, в феврале нынешнего года в ХМАО наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья. Здесь потенциальным покупателям предлагалось более 13,4 тысячи объектов. Ранее URA.RU рассказывало, когда в регионе в начале этого года ожидалось падение цен на квартиры. Риелторы прогнозировали, что причиной для этого должно послужить снижение интереса югорчан к покупке недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...