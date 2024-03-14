В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) студенты из Китая испекли блины на Масленицу с соевыми палочками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, для иностранцев провели мастер-класс по выпеканию лакомства.
«Студентам показали, как выпекать блины на Масленицу. Присутствовали молодые люди из Перу, Индонезии, Китая, Монголии, Ирана. В качестве начинки китайские студенты предложили использовать соевые палочки», — уточнили URA.RU в вузе.
В качестве других наполнителей применили традиционные сгущенное молоко и джем. На представленном видео показано, как студентка демонстрирует выпечку блинов. Она подкидывает блин кверху, перевернув его на другую строну.
Студентов обучала старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» Наталья Андросова. Педагогу помогали и студенты второго курса.
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