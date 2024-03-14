Глава Сургута призвал земляков прийти на выборы президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов попросил земляков показать сплоченность Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков прийти на выборы президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы города.

«Сейчас как никогда важно показать всему миру наш пример сплоченности и силы. Важнейшее событие сегодня — участие в выборах Президента России. Это больше, чем конституционный долг. Стоит вопрос будущего России, нашего общего будущего», — указано в посте.

Глава Сургута просит горожан прийти на избирательные участки с 15 по 17 марта и сделать свой выбор. «Давайте в эти дни примем участие в выборах Президента, выберем курс развития нашей страны. Покажем, что мы вместе и мы сильны», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ. Передвижение по городу на общественном транспорте будет бесплатным с 15 по 17 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков прийти на выборы президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы города. «Сейчас как никогда важно показать всему миру наш пример сплоченности и силы. Важнейшее событие сегодня — участие в выборах Президента России. Это больше, чем конституционный долг. Стоит вопрос будущего России, нашего общего будущего», — указано в посте. Глава Сургута просит горожан прийти на избирательные участки с 15 по 17 марта и сделать свой выбор. «Давайте в эти дни примем участие в выборах Президента, выберем курс развития нашей страны. Покажем, что мы вместе и мы сильны», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ. Передвижение по городу на общественном транспорте будет бесплатным с 15 по 17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...