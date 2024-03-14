Глава Сургута призвал земляков прийти на выборы президента РФ

14 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов попросил земляков показать сплоченность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков прийти на выборы президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы города. «Сейчас как никогда важно показать всему миру наш пример сплоченности и силы. Важнейшее событие сегодня — участие в выборах Президента России. Это больше, чем конституционный долг. Стоит вопрос будущего России, нашего общего будущего», — указано в посте. Глава Сургута просит горожан прийти на избирательные участки с 15 по 17 марта и сделать свой выбор. «Давайте в эти дни примем участие в выборах Президента, выберем курс развития нашей страны. Покажем, что мы вместе и мы сильны», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ. Передвижение по городу на общественном транспорте будет бесплатным с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургута Андрей Филатов призвал земляков прийти на выборы президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы города. «Сейчас как никогда важно показать всему миру наш пример сплоченности и силы. Важнейшее событие сегодня — участие в выборах Президента России. Это больше, чем конституционный долг. Стоит вопрос будущего России, нашего общего будущего», — указано в посте. Глава Сургута просит горожан прийти на избирательные участки с 15 по 17 марта и сделать свой выбор. «Давайте в эти дни примем участие в выборах Президента, выберем курс развития нашей страны. Покажем, что мы вместе и мы сильны», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нягани Иван Ямашев объявил о бесплатном проезде в автобусах во время выборов президента РФ. Передвижение по городу на общественном транспорте будет бесплатным с 15 по 17 марта.