15 марта 2024

Пермским властям бросили вызов во второй день выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь
Молодым избирателям приготовили подарки на участках Фото:

Главной задачей второго дня голосования на выборах президента в Пермском крае станет удержание планки, который регион установил 15 марта. Так говорят источники URA.RU в политэлитах региона. В первый день участие приняли 30,7% жителей региона и не было ни одного нарушения или попытки провокации на участках.

«Прикамье вчера продемонстрировало отличные показатели. Важно, что нет провокаций или каких-либо нарушений на выборах. Сейчас надо эту планку держать — пока мы выглядим максимально прозрачно», — отмечают инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщало, что в первый день голосования в Пермской крае были очереди на участках. Явка по итогам 15 марта составила, по данным информцентра ЦИК РФ, 30,7% голосов. А пермяки вошли в топ-10 самых технологичных избирателей страны.

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Главной задачей второго дня голосования на выборах президента в Пермском крае станет удержание планки, который регион установил 15 марта. Так говорят источники URA.RU в политэлитах региона. В первый день участие приняли 30,7% жителей региона и не было ни одного нарушения или попытки провокации на участках. «Прикамье вчера продемонстрировало отличные показатели. Важно, что нет провокаций или каких-либо нарушений на выборах. Сейчас надо эту планку держать — пока мы выглядим максимально прозрачно», — отмечают инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что в первый день голосования в Пермской крае были очереди на участках. Явка по итогам 15 марта составила, по данным информцентра ЦИК РФ, 30,7% голосов. А пермяки вошли в топ-10 самых технологичных избирателей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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