Пермским властям бросили вызов во второй день выборов президента

16 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Молодым избирателям приготовили подарки на участках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главной задачей второго дня голосования на выборах президента в Пермском крае станет удержание планки, который регион установил 15 марта. Так говорят источники URA.RU в политэлитах региона. В первый день участие приняли 30,7% жителей региона и не было ни одного нарушения или попытки провокации на участках. «Прикамье вчера продемонстрировало отличные показатели. Важно, что нет провокаций или каких-либо нарушений на выборах. Сейчас надо эту планку держать — пока мы выглядим максимально прозрачно», — отмечают инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что в первый день голосования в Пермской крае были очереди на участках. Явка по итогам 15 марта составила, по данным информцентра ЦИК РФ, 30,7% голосов. А пермяки вошли в топ-10 самых технологичных избирателей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главной задачей второго дня голосования на выборах президента в Пермском крае станет удержание планки, который регион установил 15 марта. Так говорят источники URA.RU в политэлитах региона. В первый день участие приняли 30,7% жителей региона и не было ни одного нарушения или попытки провокации на участках. «Прикамье вчера продемонстрировало отличные показатели. Важно, что нет провокаций или каких-либо нарушений на выборах. Сейчас надо эту планку держать — пока мы выглядим максимально прозрачно», — отмечают инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что в первый день голосования в Пермской крае были очереди на участках. Явка по итогам 15 марта составила, по данным информцентра ЦИК РФ, 30,7% голосов. А пермяки вошли в топ-10 самых технологичных избирателей страны.