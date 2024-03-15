В поселке под Среднеуральском 20 человек выбрались из горящего дома

16 марта 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Огонь тушили 11 пожарников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 15 марта в поселке Кирпичный под Среднеуральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 20 человек, семь из которых — дети, сообщили в МЧС России по Свердловской области. «15.03.2024 года в 17:53 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Среднеуральский городской округ, поселок Кирпичный, улица Северные Ворота… До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе семь детей», — говорится на сайте ведомства. Пожар разошелся на 12 квадратных метров. Из-за возгорания пострадало домашнее имущество, однако огонь не распространился на другие квартиры здания. В тушении приняли участие 11 пожарников и три машины МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 15 марта в поселке Кирпичный под Среднеуральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 20 человек, семь из которых — дети, сообщили в МЧС России по Свердловской области. «15.03.2024 года в 17:53 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Среднеуральский городской округ, поселок Кирпичный, улица Северные Ворота… До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе семь детей», — говорится на сайте ведомства. Пожар разошелся на 12 квадратных метров. Из-за возгорания пострадало домашнее имущество, однако огонь не распространился на другие квартиры здания. В тушении приняли участие 11 пожарников и три машины МЧС.