15 марта 2024

В поселке под Среднеуральском 20 человек выбрались из горящего дома

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Огонь тушили 11 пожарников (архивное фото) Фото:

Вечером 15 марта в поселке Кирпичный под Среднеуральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 20 человек, семь из которых — дети, сообщили в МЧС России по Свердловской области.

«15.03.2024 года в 17:53 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Среднеуральский городской округ, поселок Кирпичный, улица Северные Ворота… До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе семь детей», — говорится на сайте ведомства.

Пожар разошелся на 12 квадратных метров. Из-за возгорания пострадало домашнее имущество, однако огонь не распространился на другие квартиры здания. В тушении приняли участие 11 пожарников и три машины МЧС.

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Вечером 15 марта в поселке Кирпичный под Среднеуральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в трехэтажном доме. До прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 20 человек, семь из которых — дети, сообщили в МЧС России по Свердловской области. «15.03.2024 года в 17:53 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Среднеуральский городской округ, поселок Кирпичный, улица Северные Ворота… До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе семь детей», — говорится на сайте ведомства. Пожар разошелся на 12 квадратных метров. Из-за возгорания пострадало домашнее имущество, однако огонь не распространился на другие квартиры здания. В тушении приняли участие 11 пожарников и три машины МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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