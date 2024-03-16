В Свердловской области обещают штормовой ветер

В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС.
«Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.
МЧС призывает жителей региона к осторожности: необходимо обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и избегать парковки автомобилей под старыми деревьями. Родителям рекомендуется контролировать пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.
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