В Свердловской области обещают штормовой ветер

В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
На Среднем Урале ожидается ветер 20 м/с Фото:

В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

МЧС призывает жителей региона к осторожности: необходимо обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и избегать парковки автомобилей под старыми деревьями. Родителям рекомендуется контролировать пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС. «Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. МЧС призывает жителей региона к осторожности: необходимо обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и избегать парковки автомобилей под старыми деревьями. Родителям рекомендуется контролировать пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...