В Свердловской области обещают штормовой ветер

В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с

16 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале ожидается ветер 20 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС. «Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. МЧС призывает жителей региона к осторожности: необходимо обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и избегать парковки автомобилей под старыми деревьями. Родителям рекомендуется контролировать пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 17 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, порывы ветра достигнут 20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС. «Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале. 17 марта на севере в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. МЧС призывает жителей региона к осторожности: необходимо обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и избегать парковки автомобилей под старыми деревьями. Родителям рекомендуется контролировать пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.