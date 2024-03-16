В ХМАО члены избиркома отметили день рождения на выборах президента РФ

В Радужном (ХМАО) члены избирательной комиссии №532 поздравили своих коллег с днем рождения прямо на участке. Об этом рассказала глава города Наталья Гулина в своем telegram-канале.
«Избирательная комиссия №532 поздравила двух коллег, которые сегодня отмечают свой день рождения, один из них даже 45-летний юбилей. Наталья Васильева и Сергей Иванов, от всей души поздравляю вас и желаю, чтобы ваши семьи всегда с пониманием относились к вашему рабочему графику, крепкого здоровья, побольше», — написала Гулина.
Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Людмила Завадская из гордумы Пыть-Яха сказала агентству, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании.
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