В ХМАО члены избиркома отметили день рождения на выборах президента РФ

17 марта 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Двое членов избирательной комиссии отметили день рождения на рабочем месте Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Радужном (ХМАО) члены избирательной комиссии №532 поздравили своих коллег с днем рождения прямо на участке. Об этом рассказала глава города Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Избирательная комиссия №532 поздравила двух коллег, которые сегодня отмечают свой день рождения, один из них даже 45-летний юбилей. Наталья Васильева и Сергей Иванов, от всей души поздравляю вас и желаю, чтобы ваши семьи всегда с пониманием относились к вашему рабочему графику, крепкого здоровья, побольше», — написала Гулина. Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Людмила Завадская из гордумы Пыть-Яха сказала агентству, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Радужном (ХМАО) члены избирательной комиссии №532 поздравили своих коллег с днем рождения прямо на участке. Об этом рассказала глава города Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Избирательная комиссия №532 поздравила двух коллег, которые сегодня отмечают свой день рождения, один из них даже 45-летний юбилей. Наталья Васильева и Сергей Иванов, от всей души поздравляю вас и желаю, чтобы ваши семьи всегда с пониманием относились к вашему рабочему графику, крепкого здоровья, побольше», — написала Гулина. Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Людмила Завадская из гордумы Пыть-Яха сказала агентству, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании.