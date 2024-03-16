16 марта 2024

В ХМАО члены избиркома отметили день рождения на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, триколор, голосование, знак v, выборы 2024
Двое членов избирательной комиссии отметили день рождения на рабочем месте Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Радужном (ХМАО) члены избирательной комиссии №532 поздравили своих коллег с днем рождения прямо на участке. Об этом рассказала глава города Наталья Гулина в своем telegram-канале.

«Избирательная комиссия №532 поздравила двух коллег, которые сегодня отмечают свой день рождения, один из них даже 45-летний юбилей. Наталья Васильева и Сергей Иванов, от всей души поздравляю вас и желаю, чтобы ваши семьи всегда с пониманием относились к вашему рабочему графику, крепкого здоровья, побольше», — написала Гулина.

Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Людмила Завадская из гордумы Пыть-Яха сказала агентству, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании.

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В Радужном (ХМАО) члены избирательной комиссии №532 поздравили своих коллег с днем рождения прямо на участке. Об этом рассказала глава города Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Избирательная комиссия №532 поздравила двух коллег, которые сегодня отмечают свой день рождения, один из них даже 45-летний юбилей. Наталья Васильева и Сергей Иванов, от всей души поздравляю вас и желаю, чтобы ваши семьи всегда с пониманием относились к вашему рабочему графику, крепкого здоровья, побольше», — написала Гулина. Ранее URA.RU писало, что депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Людмила Завадская из гордумы Пыть-Яха сказала агентству, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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