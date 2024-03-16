В выборах президента в Пермском крае приняли участие 57,4% избирателей. На участки пришли 1 130 010 человек. Явка посчитала с учетом ДЭГ.
«По состоянию на 10:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 57,4% или 1 130 010 избирателей. На всех участках работают наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение. Жалоб в избирательные комиссии не поступало. Все комиссии работают в штатном режиме», — говорится в сообщении крайизбиркома в telegram-канале.
При этом 90% избирателей, которые решили проголосовать удаленно, сделали свой выбор. По Перми явка составила 55,1%. Избирком напоминает, что жители, которые по уважительной причине не могут прийти на участки, могут вызвать членов комиссии домой.
К моменту закрытия участков 16 марта явка составляла 54,2%. Ранее URA.RU сообщало,что явка в регионе растет постепенно, тем самым подтверждая полную легитимность выборов. В лидерах — Губаха, Частые, Юсьва.
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