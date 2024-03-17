Путин прокомментировал недопуск Надеждина на выборы

Путин (на фото) заявил, что Надеждин неудовлетворительно подготовился в выборам
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Если кандидат РФ Борис Надеждин не принял участие в президентской гонке, то это результат его неудовлетворительной работы по подготовке. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
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