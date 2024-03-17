17 марта 2024

Путин прокомментировал недопуск Надеждина на выборы

Путин: недопуск Надеждина на выборы президента связан с его подготовкой
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин (на фото) заявил, что Надеждин неудовлетворительно подготовился в выборам Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Если кандидат РФ Борис Надеждин не принял участие в президентской гонке, то это результат его неудовлетворительной работы по подготовке. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».

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Если кандидат РФ Борис Надеждин не принял участие в президентской гонке, то это результат его неудовлетворительной работы по подготовке. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Гостином дворе, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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