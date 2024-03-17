Путин похвалил призыв проголосовать в полдень с зеленкой

Президент России Владимир Путин похвалил призывы проголосовать в полдень с зеленкой. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами.
«Насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. Это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать — за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю», — сказал Путин, добавив, что эта акция не имела успеха. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Он также подчеркнул, что когда выступал и призывал проголосовать — не агитировал за себя. Путин пояснил, что он говорил, как действующий глава государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.