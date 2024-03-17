17 марта 2024

Путин похвалил призыв проголосовать в полдень с зеленкой

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин заявил, что призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин похвалил призывы проголосовать в полдень с зеленкой. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами.

«Насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. Это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать — за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю», — сказал Путин, добавив, что эта акция не имела успеха. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он также подчеркнул, что когда выступал и призывал проголосовать — не агитировал за себя. Путин пояснил, что он говорил, как действующий глава государства.

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Президент России Владимир Путин похвалил призывы проголосовать в полдень с зеленкой. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами. «Насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. Это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать — за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю», — сказал Путин, добавив, что эта акция не имела успеха. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что когда выступал и призывал проголосовать — не агитировал за себя. Путин пояснил, что он говорил, как действующий глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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