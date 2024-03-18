Песков прокомментировал слухи об убийстве Навального* в тюрьме

Песков опроверг слухи об убийстве Навального* в колонии
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Навального* не убивали в тюрьме Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об его убийстве в российской тюрьме. Об этом Песков заявил на встрече с журналистами.

«Это не так», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал реплику вдовы Навального, которая заявила якобы об убийстве мужа в российской тюрьме.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после выборов в своем избирательном штабе сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. Смерть Навального Путин назвал печальным событием, но «у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», сказал президент.

Навальный умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об его убийстве в российской тюрьме. Об этом Песков заявил на встрече с журналистами. «Это не так», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал реплику вдовы Навального, которая заявила якобы об убийстве мужа в российской тюрьме. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после выборов в своем избирательном штабе сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. Смерть Навального Путин назвал печальным событием, но «у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», сказал президент. Навальный умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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