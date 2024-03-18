Песков прокомментировал слухи об убийстве Навального* в тюрьме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об его убийстве в российской тюрьме. Об этом Песков заявил на встрече с журналистами.
«Это не так», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал реплику вдовы Навального, которая заявила якобы об убийстве мужа в российской тюрьме.
Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после выборов в своем избирательном штабе сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. Смерть Навального Путин назвал печальным событием, но «у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», сказал президент.
Навальный умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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