Песков прокомментировал слухи об убийстве Навального* в тюрьме

Песков опроверг слухи об убийстве Навального* в колонии

18 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Навального* не убивали в тюрьме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об его убийстве в российской тюрьме. Об этом Песков заявил на встрече с журналистами. «Это не так», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал реплику вдовы Навального, которая заявила якобы об убийстве мужа в российской тюрьме. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после выборов в своем избирательном штабе сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. Смерть Навального Путин назвал печальным событием, но «у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», сказал президент. Навальный умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об его убийстве в российской тюрьме. Об этом Песков заявил на встрече с журналистами. «Это не так», — сказал Песков РИА Новости. Так он прокомментировал реплику вдовы Навального, которая заявила якобы об убийстве мужа в российской тюрьме. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после выборов в своем избирательном штабе сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального. Смерть Навального Путин назвал печальным событием, но «у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», сказал президент. Навальный умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов