Путин: в политической жизни России все останется так, как было

18 марта 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

В политической жизни России ничего не изменится, уверен Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В политической жизни России после подведения окончательных итогов выборов президента все останется также, как было. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. «В нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было», — сказал Путин на встрече с журналистами в избирательном штабе. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходили выборы в России, в подборке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В политической жизни России после подведения окончательных итогов выборов президента все останется также, как было. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. «В нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было», — сказал Путин на встрече с журналистами в избирательном штабе. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходили выборы в России, в подборке URA.RU.