17 марта 2024

Путин: в политической жизни России все останется так, как было

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
В политической жизни России ничего не изменится, уверен Путин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В политической жизни России после подведения окончательных итогов выборов президента все останется также, как было. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.

«В нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было», — сказал Путин на встрече с журналистами в избирательном штабе. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходили выборы в России, в подборке URA.RU.

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В политической жизни России после подведения окончательных итогов выборов президента все останется также, как было. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. «В нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было», — сказал Путин на встрече с журналистами в избирательном штабе. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходили выборы в России, в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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