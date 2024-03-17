Путин: в политической жизни России все останется так, как было

В политической жизни России после подведения окончательных итогов выборов президента все останется также, как было. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
«В нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было», — сказал Путин на встрече с журналистами в избирательном штабе. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец). О том, как проходили выборы в России, в подборке URA.RU.
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