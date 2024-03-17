Путин согласился подумать о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Президент России Владимир Путин не стал исключать, что Москва не откажется от предложения французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами.
«Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее в интервью украинским изданиям президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины. Такое предложение он хотел выдвинуть на время проведения Олимпийских игр.
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