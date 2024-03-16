Развлечения Спорт Макрон: Франция предложит России прекратить огонь в дни Олимпиады 17 марта 2024 в 02:06 Размер текста - 17 + Олимпиада в этом году пройдет с 26 июля по 11 августа Фото: pixabay.com © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины во время проведения Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям. «Да, мы об этом попросим», — ответил Эмманюэль Макрон на вопрос о том, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024. Цитату французского лидера приводит УНИАН. Париж в этом году станет столицей летних Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованию в нейтральном статусе. В исполкоме ведомства пообещали на следующей неделе обсудить реализацию критериев допуска, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины во время проведения Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям. «Да, мы об этом попросим», — ответил Эмманюэль Макрон на вопрос о том, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024. Цитату французского лидера приводит УНИАН. Париж в этом году станет столицей летних Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованию в нейтральном статусе. В исполкоме ведомства пообещали на следующей неделе обсудить реализацию критериев допуска, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям