16 марта 2024

Макрон: Франция предложит России прекратить огонь в дни Олимпиады

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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, пейзаж, небо, олимипиада
Олимпиада в этом году пройдет с 26 июля по 11 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины во время проведения Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям.

«Да, мы об этом попросим», — ответил Эмманюэль Макрон на вопрос о том, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024. Цитату французского лидера приводит УНИАН.

Париж в этом году станет столицей летних Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованию в нейтральном статусе. В исполкоме ведомства пообещали на следующей неделе обсудить реализацию критериев допуска, передает MK.RU.

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Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины во время проведения Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям. «Да, мы об этом попросим», — ответил Эмманюэль Макрон на вопрос о том, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024. Цитату французского лидера приводит УНИАН. Париж в этом году станет столицей летних Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованию в нейтральном статусе. В исполкоме ведомства пообещали на следующей неделе обсудить реализацию критериев допуска, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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