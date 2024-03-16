Макрон: Франция предложит России прекратить огонь в дни Олимпиады

Париж собирается обратиться к Москве с предложением о прекращении огня на территории Украины во время проведения Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям.
«Да, мы об этом попросим», — ответил Эмманюэль Макрон на вопрос о том, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024. Цитату французского лидера приводит УНИАН.
Париж в этом году станет столицей летних Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованию в нейтральном статусе. В исполкоме ведомства пообещали на следующей неделе обсудить реализацию критериев допуска, передает
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