Почти все жители Авдеевки проголосовали на выборах президента РФ

18 марта 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Авдеевке на избирательных участках проголосовали 92,85% избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Почти все жители Авдеевки (ДНР) проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил председатель парламента региона, координатор гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке Сергей Прокопенко. «По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85%», — сказал Прокопенко. Его слова приводит ТАСС. На выборах президента РФ в 2024 году отметили рекордную явку — 73,33%. После обработки 30,04% протоколов первое место занимает самовыдвиженец Владимир Путин. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о несомненной победе Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти все жители Авдеевки (ДНР) проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил председатель парламента региона, координатор гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке Сергей Прокопенко. «По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85%», — сказал Прокопенко. Его слова приводит ТАСС. На выборах президента РФ в 2024 году отметили рекордную явку — 73,33%. После обработки 30,04% протоколов первое место занимает самовыдвиженец Владимир Путин. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о несомненной победе Путина.