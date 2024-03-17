Почти все жители Авдеевки проголосовали на выборах президента РФ

В Авдеевке на избирательных участках проголосовали 92,85% избирателей
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Почти все жители Авдеевки (ДНР) проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил председатель парламента региона, координатор гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке Сергей Прокопенко.
«По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85%», — сказал Прокопенко. Его слова приводит ТАСС.
На выборах президента РФ в 2024 году отметили рекордную явку — 73,33%. После обработки 30,04% протоколов первое место занимает самовыдвиженец Владимир Путин. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о несомненной победе Путина.
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