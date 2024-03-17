17 марта 2024

Почти все жители Авдеевки проголосовали на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2024. Екатеринбург, избирательный участок, голосование, выборы 2024
В Авдеевке на избирательных участках проголосовали 92,85% избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Почти все жители Авдеевки (ДНР) проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил председатель парламента региона, координатор гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке Сергей Прокопенко.

«По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85%», — сказал Прокопенко. Его слова приводит ТАСС.

На выборах президента РФ в 2024 году отметили рекордную явку — 73,33%. После обработки 30,04% протоколов первое место занимает самовыдвиженец Владимир Путин. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о несомненной победе Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти все жители Авдеевки (ДНР) проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил председатель парламента региона, координатор гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке Сергей Прокопенко. «По городу Авдеевка проголосовали 1339 человек из 1442, что составляет 92,85%», — сказал Прокопенко. Его слова приводит ТАСС. На выборах президента РФ в 2024 году отметили рекордную явку — 73,33%. После обработки 30,04% протоколов первое место занимает самовыдвиженец Владимир Путин. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о несомненной победе Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...