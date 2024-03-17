17 марта 2024

Путин высказался о вероятности конфликта России с НАТО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин о конфликте России с НАТО: «все возможно в современном мире» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами.

«Конфликт РФ и НАТО приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Все возможно в современном мире <…> Военнослужащие стран НАТО на Украине есть и ничего хорошего для них нет, они там погибают в большом количестве», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами. «Конфликт РФ и НАТО приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Все возможно в современном мире <…> Военнослужащие стран НАТО на Украине есть и ничего хорошего для них нет, они там погибают в большом количестве», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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