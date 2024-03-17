Путин высказался о вероятности конфликта России с НАТО

18 марта 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Путин о конфликте России с НАТО: «все возможно в современном мире» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами. «Конфликт РФ и НАТО приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Все возможно в современном мире <…> Военнослужащие стран НАТО на Украине есть и ничего хорошего для них нет, они там погибают в большом количестве», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами. «Конфликт РФ и НАТО приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Все возможно в современном мире <…> Военнослужащие стран НАТО на Украине есть и ничего хорошего для них нет, они там погибают в большом количестве», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».