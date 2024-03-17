Путин: если противнику нравится мясорубка, то РФ от этого выигрывает

18 марта 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Путин дал оценку тактике ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) безжалостно бросают войска в «мясные штурмы». Такая тактика противника выгодна России. Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе, передает корреспондент URA.RU. «Если им [ВСУ] так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая „мясорубка“ для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются», — подчеркнул Путин. По словам президента, уменьшение личного состава ВСУ из-за бездумных атак поможет российской армии успешно действовать на различных участках на линии соприкосновения. Он добавил, что Киев не жалеет свои войска. Российские войска выбивают западную технику, вынуждая тем самым ВСУ переходить на невыгодную тактику. В качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ атакуют пехотой без поддержки боевых машин, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безжалостно бросают войска в «мясные штурмы». Такая тактика противника выгодна России. Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе, передает корреспондент URA.RU. «Если им [ВСУ] так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая „мясорубка“ для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются», — подчеркнул Путин. По словам президента, уменьшение личного состава ВСУ из-за бездумных атак поможет российской армии успешно действовать на различных участках на линии соприкосновения. Он добавил, что Киев не жалеет свои войска. Российские войска выбивают западную технику, вынуждая тем самым ВСУ переходить на невыгодную тактику. В качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ атакуют пехотой без поддержки боевых машин, передает RT.